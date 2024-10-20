Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Tòa Nhà CMC, Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Hỗ trợ Trưởng bộ phận R&D trong các công tác sau:

Tham mưu cho Ban giám đốc và dự thảo chiến lược phát triển sản phẩm máy tính tích hợp công nghệ AI. Nghiên cứu và nắm vững xu thế công nghệ chủ đạo của các Hãng công nghệ đối tác về máy tính tích hợp công nghệ AI. Tổ chức triển khai phát triển sản phẩm mới: nghiên cứu, thử nghiệm, lựa chọn công nghệ và Nhà cung cấp, hoàn thiện sản phẩm mẫu. Quản lý Roadmap và vòng đời sản phẩm. Chủ trì lập tài liệu kỹ thuật, Sale Kit cho hoạt động Marketing. Tổ chức đào tạo cho CBNV kinh doanh nội bộ và đại lý, Tiếp thu, phân tích phản hồi của khách hàng về sản phẩm, nghiên cứu cải tiến sản phẩm đáp ứng mong đợi của khách hàng. Kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thử nghiệm và sản xuất.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức và kinh nghiệm:

Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính. Hoặc các ngành nghề khác. Hiểu biết về công nghệ ứng dụng AI Yêu thích nghiên cứu và đam mê phát triển sản phẩm Tiếng Anh đọc, hiểu tốt

Kỹ năng:

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, hoạch định tổ chức và cập nhật, xử lý thông tin Kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng và các chế độ phúc lợi: - Thưởng các ngày lễ trong năm và thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt trong công việc. - Định kỳ xét tăng lương, hưởng các phúc lợi khác hấp dẫn từ chính sách công ty. - Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo luật định. - Bảo hiểm sức khỏe cao cấp AON Care 2. Địa điểm và môi trường làm việc: - Làm việc tại văn phòng HN, 11 phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy. - Có nhiều cơ hội được thăng tiến phát triển nghề nghiệp. - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở. Thông tin liên hệ: Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ qua email hoặc trực tiếp đến tại công ty.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ qua email hoặc trực tiếp đến tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

