Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
- Hà Nội: Tầng 12, Tòa Nhà CMC, Duy Tân, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Hỗ trợ Trưởng bộ phận R&D trong các công tác sau:
Tham mưu cho Ban giám đốc và dự thảo chiến lược phát triển sản phẩm máy tính tích hợp công nghệ AI. Nghiên cứu và nắm vững xu thế công nghệ chủ đạo của các Hãng công nghệ đối tác về máy tính tích hợp công nghệ AI. Tổ chức triển khai phát triển sản phẩm mới: nghiên cứu, thử nghiệm, lựa chọn công nghệ và Nhà cung cấp, hoàn thiện sản phẩm mẫu. Quản lý Roadmap và vòng đời sản phẩm. Chủ trì lập tài liệu kỹ thuật, Sale Kit cho hoạt động Marketing. Tổ chức đào tạo cho CBNV kinh doanh nội bộ và đại lý, Tiếp thu, phân tích phản hồi của khách hàng về sản phẩm, nghiên cứu cải tiến sản phẩm đáp ứng mong đợi của khách hàng. Kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thử nghiệm và sản xuất.
Công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính. Hoặc các ngành nghề khác. Hiểu biết về công nghệ ứng dụng AI Yêu thích nghiên cứu và đam mê phát triển sản phẩm Tiếng Anh đọc, hiểu tốt
Kỹ năng:
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, hoạch định tổ chức và cập nhật, xử lý thông tin Kỹ năng làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC Thì Được Hưởng Những Gì
1. Lương thưởng và các chế độ phúc lợi:
2. Địa điểm và môi trường làm việc:
Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ qua email hoặc trực tiếp đến tại công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
