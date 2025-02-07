Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty TNHH Gcoop Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

*Lương 13 - 17 triệu/tháng

*Mô tả công việc:

- Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.

- Soạn thảo, quản lý hệ thống văn bản phân công nhiệm vụ quyền hạn, ủy quyền, thông báo, quyết định,…Công ty.

- Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư,… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty;

- Tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận phòng ban về pháp luật.

- Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho cấp quản lý.

- Triển khai đào tạo, tập huấn trực tiếp trong và ngoài công ty;

- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, …

- Chịu trách nhiệm về vấn đề pháp lý của Công ty.

- Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của Công ty. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước.

- Đề xuất phương pháp thực hiện hoặc cách thức giải quyết những vấn đề có liên quan đến pháp lý trong phạm vi liên quan công việc được phân công.