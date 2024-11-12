Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Khu Dịch Vụ Tân Cảng

- Long Bình, Khu phố 7, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Tham gia vào quá trình phát triển phần mềm, xây dựng hệ thống ứng dụng của công ty.
Phân tích yêu cầu từ các bộ phận nghiệp vụ, các đơn vị thuộc khối Công nghệ thông tin.
Xây dựng kế hoạch và phương pháp kiểm thử, xây dựng test case/test scenario cho các phần mềm ứng dụng.
Hỗ trợ người dùng đào tạo các đơn vị trong việc sử dụng ứng dụng Công nghệ thông tin.
Tham gia cải tiến quy định, quy trình của công ty.
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào dự án.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên có kinh nghiệm dự án ERP, có kinh nghiệm thiết kế website, xây dựng các ứng dụng web trên nền Java, .Net
Có kiến thức về lập trình, hiểu biết về các nền tảng Java Core, Spring Framework, Hibernate, Transaction Management, Struts, JSP/Servlet, JDBC, Javascript, JSON, HTML, CSS, .NET, MVC.
Có hiểu biết và kinh nghiệm sử dụng Javascript, JSON, HTML5, CSS3.
Có hiểu biết về quản trị CSDL Oracle, SQL Server.
Có kinh nghiệm làm báo cáo trên nền Crystal Report, SAP. Có kinh nghiệm xây dựng báo cáo tài chính, turning báo cáo là một lợi thế.
Nắm vững các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, mạng máy tính.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần học hỏi, ham muốn tìm tòi và phát triển bản thân.
Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường Điều Xiển, tổ 8, KP9 , Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

