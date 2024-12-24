Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH ES Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

TỔNG QUAN

Quản lý chất lượng dịch vụ tại phòng khám

• Điều phối Đội ngũ Nhân sự: Bác sỹ, Trợ thủ, Lễ tân, Thu ngân, Sales nhằm tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt nhất

• Giám sát quy trình và đề xuất quy trình/ hướng giải quyết để duy trì tính ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ của phòng khám.

• Tiếp nhận các ý kiến đánh giá về chất lượng dịch vụ chuyên môn từ phía khách hàng và báo cáo đầy đủ đến Ban Giám Đốc

• Giải quyết khiếu nại của khách hàng (nếu có): tiếp cận và làm rõ nguyên nhân khiếu nại

Giám sát nhân sự và vận hành

• Giám sát việc thực hiện nội quy tại phòng khám, tuân thủ quy định và giờ giấc làm việc.

• Quản lý và chịu trách nhiệm bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư tiêu hao tại phòng khám.

• Kiểm soát vấn đề thu - chi của Phòng khám đảm bảo các quy trình được thực hiện theo đúng yêu cầu.

• Phối hợp với các bộ phận HCNS về tuyển dụng, đào tạo, giám sát nhằm đảm bảo Phòng Khám vận hành hiệu quả.

• Phối hợp với Bộ phận Marketing cung cấp các tư liệu hình ảnh, video của Phòng khám.

Phát triển kinh doanh, đối tác của Phòng khám

• Tiếp nhận chỉ tiêu doanh số từ Ban lãnh đạo, và phân công nhiệm vụ, hỗ trợ Nhân sự để đảm bảo đạt doanh số được đề ra.

• Đề xuất, cùng xây dựng các ý tưởng, chiến lược hoạt động truyền thông, các chương trình ưu đãi dịch vụ hay các gói sản phẩm, dịch vụ phù hợp dựa trên đánh giá nhu cầu khách hàng.

• Đào tạo nhân sự, hỗ trợ chốt sale, upsale để đảm bảo doanh số Phòng Khám

• Lập báo cáo kinh doanh theo ngày, tuần, tháng, quý, năm trình Ban lãnh đạo.

• Thay mặt Giám đốc làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp gỡ đối tác kinh doanh.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam/ Nữ, từ 25 tuổi đến 45 tuổi.

• Trình độ /Bằng cấp /Chứng chỉ: Trình độ cao đẳng trở lên. Tốt nghiệp các ngành quản trị nhân sự, Quản lý bệnh viện, quản trị kinh doanh và các ngành liên quan khác

• Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý Nha khoa, thẩm mỹ, ngành làm đẹp, y khoa,...

• Năng lực lõi: kỹ năng quản lý, làm việc nhóm, lập kế hoạch

Tại Công ty TNHH ES Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Lương cứng + Thưởng KPI: Tổng thu nhập từ 15.000.000 đến 25.000.000

Chăm sóc sức khoẻ

Được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT

Hoạt động nhóm

Được tham gia các hoạt động: du lịch hàng năm, Teambuilding theo quý, party sinh nhật hàng tháng

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ES Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin