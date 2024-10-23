Tuyển Đầu tư và Tài trợ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TP Thái Nguyên ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiến hành thẩm định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và lập báo cáo thẩm định trình các cấp quản lý phê duyệt: Thẩm định pháp lý của tài sản; Thẩm định tính chất sở hữu, hiện trạng, giá trị của tài sản... Xây dựng bảng giá các loại tài sản theo sự phân công. Tổng hợp các nguồn thông tin có chất lượng để phục vụ công tác thẩm định giá. Lập báo cáo tổng hợp theo yêu cầu. Xây dựng/ tham gia xây dựng và hỗ trợ triển khai các chính sách, quy chế, quy định và quy trình có liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, chuyên ngành: Thẩm định giá, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương. Trình độ Tin học: thành thạo vi tính văn phòng. Kiến thức căn bản về nghiệp vụ định giá tài sản đảm bảo của Ngân hàng. Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan. Chấp nhận tuyển dụng sinh viên mới ra trường để đào tạo mới.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định bộ luật lao động VN; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động; Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại HDBank và bên ngoài; Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài; Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của HDBank; Du lịch trong và ngoài nước; Các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

