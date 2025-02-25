Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự M09 - L16, khu A – Khu Đô Thị Mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

 Tìm kiếm, tiếp nhận, sàng lọc CV, sắp xếp lịch phỏng vấn. Tổ chức phỏng vấn, đánh giá, lựa

chọn, đàm phán trực tiếp với ứng viên nhận việc theo kế hoạch hàng tuần / tháng. Xây dựng, tổ

chức, hướng dẫn và kiểm soát việc thực hiện chính sách, quy định, quy trình tuyển dụng của bộ

phận và toàn hệ thống.

 Tạo thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng xã hội, truyền thông thương hiệu tuyển dụng.

Gồm tiếp nhận, xây dựng và quản lý.

 Thẩm định thông tin về tư cách, năng lực của ứng viên tại nơi làm việc cũ hoặc nhân thân (trong

trường hợp cần thiết) đối với các ứng viên thành công sau phỏng vấn.

 Quản lý hồ sơ dữ liệu tuyển dụng: CV ứng viên, thông tin tuyển dụng, .... Bàn giao lại thông tin

ứng viên đạt tuyển dụng (CV, lương và các chế độ liên quan theo thỏa thuận) cho nhân viên

C&B tiếp nhận ký HĐLĐ thử việc và chính thức.

 Xây dựng và lên kế hoạch tiếp nhận, đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho nhân sự mới, theo dõi,

đánh giá quá trình thử việc của nhân sự TV. Phối hợp với các trưởng bộ phận liên quan đánh giá

nhân sự thử việc theo quy trình.

 Thực hiện các công việc hỗ trợ Hành chính – nhân sự khác

 Các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ.

 Báo cáo kết quả công việc theo tuần/tháng/năm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

 Tuổi: 23 – 35.

 Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

 Thông thạo Word, Excel

Yêu cầu khác:

 Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm, Đã từng tuyển mạnh các vị trí: MKT, Sale , Media ....

 Cẩn thận, trung thực, có tính bảo mật cao.

 Tác phong chuyên nghiệp và thân thiện.

Tại CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương chính: Lương 10M -15M + thưởng vượt hiệu quả công việc.

● Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 (nghỉ chiều t7 +chủ nhật).

● Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản

thưởng khác theo quy định của công ty.

● Chính sách phúc lợi: Thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch,

teambuilding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng

tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM

