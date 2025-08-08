Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 Ngách 2 Ngõ 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Tuyển dụng nguồn cộng tác viên (CTV) chất lượng cho các dự án dịch thuật và bản địa hoá của công ty

Đàm phán, thương lượng mức giá theo độ lớn của dự án hoặc ngân sách của khách hàng

Quản lý cơ sở dữ liệu về nguồn CTV trên hệ thống sẵn có

Duy trì mối quan hệ tốt với đội ngũ CTV

Hỗ trợ tuyển dụng nội bộ hoặc triển khai các nhiệm vụ khác khi cần.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Translation & Localization

Ưu tiên đã làm ở các vị trí liên quan tới tuyển dụng nhân sự, điều phối nhân sự, dự án

Tiếng Anh tốt (đặc biệt là kỹ năng viết); biết thêm ngôn ngữ khác là 1 lợi thế

Cầu thị, tỉ mỉ và có khả năng làm việc độc lập

Sẵn sàng làm OT khi có dự án gấp

Tại Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh: lương cơ bản + thưởng

Có cơ hội trực tiếp tham gia dự án dịch thuật của công ty nếu phù hợp (có thù lao riêng)

Lương tháng 12, du lịch theo chính sách của công ty

Đóng BHXH, 12 ngày nghỉ phép/năm

Đào tạo chuyên môn, cơ hội phát triển kiến thức và kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen

