Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 3 Ngách 2 Ngõ 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tuyển dụng nguồn cộng tác viên (CTV) chất lượng cho các dự án dịch thuật và bản địa hoá của công ty
Đàm phán, thương lượng mức giá theo độ lớn của dự án hoặc ngân sách của khách hàng
Quản lý cơ sở dữ liệu về nguồn CTV trên hệ thống sẵn có
Duy trì mối quan hệ tốt với đội ngũ CTV
Hỗ trợ tuyển dụng nội bộ hoặc triển khai các nhiệm vụ khác khi cần.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Translation & Localization
Ưu tiên đã làm ở các vị trí liên quan tới tuyển dụng nhân sự, điều phối nhân sự, dự án
Tiếng Anh tốt (đặc biệt là kỹ năng viết); biết thêm ngôn ngữ khác là 1 lợi thế
Cầu thị, tỉ mỉ và có khả năng làm việc độc lập
Sẵn sàng làm OT khi có dự án gấp
Tại Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh: lương cơ bản + thưởng
Có cơ hội trực tiếp tham gia dự án dịch thuật của công ty nếu phù hợp (có thù lao riêng)
Lương tháng 12, du lịch theo chính sách của công ty
Đóng BHXH, 12 ngày nghỉ phép/năm
Đào tạo chuyên môn, cơ hội phát triển kiến thức và kỹ năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
