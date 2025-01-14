Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11, Century Tower, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Triển khai kế hoạch tuyển dụng, thực hiện tuyển dụng các vị trí kịp thời.
Đề xuất công cụ để tuyển dụng hiệu quả.
Tạo nguồn ứng viên và duy trì ứng viên tiềm năng phù hợp với công ty.
Tìm kiếm ứng viên trên các kênh mạng xã hội.
Liên hệ với các trường đại học, cao đẳng; cùng team tổ chức hội thảo hướng nghiệp để tuyển dụng sinh viên tiềm năng.
Thực hiện phỏng vấn và sàng lọc ứng viên.
Sắp xếp lịch phỏng vấn cho các Trưởng bộ phận liên quan.
Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiếp nhận nhân viên mới.
Đào tạo nhân viên mới về quy định làm việc, chính sách đãi ngộ, văn hóa công ty...
Hỗ trợ nhân viên mới trong quá trình hội nhập.
Theo dõi quá trình thử việc của nhân viên mới và phối hợp với các quản lý phụ trách triển khai đánh giá thử việc cho nhân viên mới đúng thời hạn.
Thực hiện các báo cáo tuyển dụng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tuyển Mass, có kinh nghiệm tuyển dụng BĐS là lợi thế.
Nam/Nữ, từ 20 - 28 tuổi.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan.
Am hiểu quy trình tuyển dụng, biết cách tạo nguồn ứng viên và tìm kiếm ứng viên trên các kênh mạng xã hội.
Năng động, hòa đồng, thân thiện, thích giao lưu kết nối.
Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 11 - 15 triệu, thỏa thuận theo năng lực.
Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Xét tăng lương theo hiệu quả công việc hoặc định kỳ theo quy định của Công ty.
Bảo hiểm, HĐLĐ, nghỉ phép năm, thưởng lễ tết.
May đồng phục, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding, du lịch hàng năm.
Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản.
Được hướng dẫn công việc bởi lãnh đạo có kinh nghiệm lâu năm.
Tham gia thường xuyên các chương trình đào tạo phát triển bản thân.
Coffee miễn phí mỗi ngày.
Tham gia hằng tuần các câu lạc bộ thể thao: cầu lông, chạy bô, bóng đá,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Century, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

