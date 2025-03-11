Tuyển Chuyên viên tuyển dụng NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Chăm sóc ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng.

Lắng nghe ý kiến ứng viên và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao trải nghiệm ứng viên.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh Tế, Marketing,...

Thành thạo tin học văn phòng, các nền tảng tuyển dụng MXH (facebook, zalo,...và các jobsite)

Kinh nghiệm từ 2 năm làm tuyển dụng (ưu tiên mạnh tuyển Mass)

Có kỹ năng tạo nguồn, phỏng vấn và đánh giá ứng viên

Kỹ năng giao tiếp tốt, lắng nghe tốt

Có thể đi công tác (dự án mở mới)

Phù hợp với bộ giá trị cốt lõi của công ty: tận tâm, cam kết với công việc, làm việc có kết quả, học hỏi liên tục

Phẩm chất: máu lửa, sáng tạo

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh thị trường theo năng lực (11.000.000 - 15.000.000);

Cơ hội thăng tiến cao;

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, bứt phá;

Phụ cấp ăn trưa; chế độ ăn giữa giờ - pantry;

Xét tăng lương hàng năm;

Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;

Thưởng tháng - quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;

Chế độ du lịch hàng năm;

Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn;

Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

