Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ADG số 37 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tuyển dụng (70%)

Tổng hợp, đánh giá nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban chuyển TP.HCNS

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng, cập nhật xu hướng tuyển dụng

Lên kế hoạch, đề xuất phương án tuyển dụng cho từng vị trí.

Nhận và sàng lọc hồ sơ ứng viên, bố trí lịch phỏng vấn theo quy định

Tiếp nhận, theo dõi và đánh giá quá trình thử việc của ứng viên

Nhân sự (20%)

Theo dõi tình hình biến động nhân sự.

Đôn đốc, nhắc nhở CBNV thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc và nội quy công ty.

Hành chính (10%)

Thanh toán, theo dõi lên dự chi các khoản chi phí văn phòng.

Quản lý cơ sở vật chất tại văn phòng.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Nhân sự, các ngành nghề liên quan.

Kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương đương

Tin học văn phòng thành thạo

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, lập kế hoạch

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên ở lĩnh vực HCNS (Đã có kinh nghiệm tuyển Mass)

Đã làm trong môi trường BĐS là lợi thế

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 8 - 12tr + Thưởng tuyển dụng

Đầy đủ các chế độ BHXH, ngày phép, nghỉ lễ tết theo quy định

Thưởng Lễ - Tết và các ngày lễ theo quy định Nhà nước

Teambuilding, du lịch hằng năm

Môi trường trẻ trung, năng động

Thưởng cuối năm, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng

