Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 9 Trần Não, Khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với quản lý để xác định nhu cầu nhân sự và xây dựng bản mô tả công việc phù hợp.
Chủ động tìm kiếm và thu hút ứng viên thông qua nhiều nền tảng tuyển dụng và mạng xã hội.
Tiến hành sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ và sắp xếp lịch phỏng vấn cho các vòng tiếp theo.
Hỗ trợ quá trình hội nhập và hướng dẫn nhân viên mới làm quen với môi trường làm việc.
Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động nhằm nâng cao hình ảnh nhà tuyển dụng trên các nền tảng số.
Quản lý nội dung và vận hành các kênh truyền thông liên quan đến tuyển dụng.
Thiết kế và tổ chức các sự kiện nội bộ nhằm tăng cường sự gắn kết giữa nhân viên.
Xây dựng nội dung truyền thông để lan tỏa giá trị cốt lõi và văn hóa doanh nghiệp.
Quản lý và duy trì hiệu quả các kênh thông tin nội bộ.
Hỗ trợ triển khai các chương trình đào tạo và phát triển nhân sự.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tuyển dụng.
Hiểu biết về các phương pháp tìm kiếm ứng viên và các nền tảng tuyển dụng.
Chủ động, tinh thần tích cực, có kỹ năng giao tiếp và kết nối tốt.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận;
Lương tháng 13 + Thưởng thâm niên;
BHXH theo luật lao động;
Review lương 01 lần/năm;
Phụ cấp đặc biệt: Phụ cấp tiếp khách, phụ cấp thuê nhà,...
Hỗ trợ thiết bị: Được cấp máy tính trong quá trình làm việc;
Nghỉ phép năm, nghỉ sinh nhật hưởng nguyên lương;
Du lịch hàng năm;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Quà sinh nhật, quà tết, quà các ngày đặc biệt, quà cưới.
Trà, cà phê tại văn phòng miễn phí.
Văn phòng làm việc ngay trung tâm, thuận tiện đi lại, xanh, sạch, đẹp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 37/2/6 Đường số 12, Khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

