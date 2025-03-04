Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 156/17 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các Phòng / Ban

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

- Tham gia thiết lập các tiêu chí và bảng mô tả công việc của các vị trí.

- Căn cứ kế hoạch tuyển dụng triển khai việc đăng tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ từ các kênh tuyển dụng, sàng lọc, phân loại và lưu trữ hồ sơ ứng viên.

- Tổ chức phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn ứng viên đối với các vị trí được phân công.

- Soạn thảo và ban hành các thông báo tuyển dụng.

- Cập nhật và quản lý các file thông tin ứng viên, xét lọc hồ sơ ứng viên, điều phối việc sắp xếp bố trí phỏng vấn.

- Thực hiện cập nhật định biên nhân sự của Công ty, việc tăng / giảm nhân sự của Công ty. Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện định biên và kịp thời.

- Tìm kiếm, đề xuất lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ tuyển dụng. Theo dõi và cập nhật chi phí tuyển dụng.

- Lập và triển khai kế hoạch đăng quảng cáo tuyển dụng nội bộ và bên ngoài thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài, báo, website và / hoặc thông qua các trường đào tạo / cao đẳng / đại học, Trung tâm giới thiệu việc làm, các tổ chức tư vấn cung cấp dịch vụ tuyển dụng ...;

- Tổng hợp báo cáo tiến độ Tuyển dụng theo định kỳ, đề xuất phương án tuyển dụng để mang lại hiệu quả công việc cao nhất.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH tchuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về tuyển dụng (ưu tiên kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự khối bán hàng ngành Dược phẩm).

- Kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn tốt, có khả năng nhìn nhận và đánh giá con người.

- Kỹ năng đánh giá hồ sơ ứng viên / sàng lọc hồ sơ;

- Có khả năng chiêu mộ con người từ nhiều nguồn khác nhau để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của Công ty;

- Sử dụng thành thạo các công cụ truyền thông online giúp ích cho việc tuyển dụng.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội) Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: Lương cứng 12tr + thưởng

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện và có cơ hội thăng tiến, phát triển.

-Được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ trong quá trình làm việc;

-Các chế độ bảo hiểm theo quy định của Công ty sau khi ký HĐLĐ chính thức.

-Thưởng lễ, Tết theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội)

