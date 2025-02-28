Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 đường 53A (khu Villa Hà Đô), Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh mạng xã hội, kênh tuyển dụng hợp tác với công ty

Sàng lọc CV và liên hệ phỏng vấn

Làm HĐLĐ, QĐTV

Hỗ trợ một số công việc hành chính

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức

Tốt nghiệp đại học (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành Quản trị Nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan)

Ưu tiên biết tiếng Trung

Kinh nghiệm

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong mảng tuyển dụng, headhunter

Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp

Thái độ

Luôn có tinh thần chủ động học hỏi

Chịu được áp lực cao

Khác

Độ tuổi: 20 đến 35

Làm việc trong môi trường startup

Phúc Lợi

Mức lương: 9,000,000 - 12,000,0000 VND (lương cơ bản) + phụ cấp khác

9,000,000 - 12,000,0000 VND (lương cơ bản)

Phúc lợi: BHXH theo quy định + Lương tháng 13 + Thưởng Lễ, Tết

Thời gian làm việc: 9h - 18h. Từ thứ Hai đến thứ Bảy

Cách Thức Ứng Tuyển

