Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 19 đường 53A (khu Villa Hà Đô), Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh mạng xã hội, kênh tuyển dụng hợp tác với công ty
Sàng lọc CV và liên hệ phỏng vấn
Làm HĐLĐ, QĐTV
Hỗ trợ một số công việc hành chính
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức
Tốt nghiệp đại học (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành Quản trị Nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan)
Ưu tiên biết tiếng Trung
Kinh nghiệm
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong mảng tuyển dụng, headhunter
Kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp
Thái độ
Luôn có tinh thần chủ động học hỏi
Chịu được áp lực cao
Khác
Độ tuổi: 20 đến 35
Làm việc trong môi trường startup
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 9,000,000 - 12,000,0000 VND (lương cơ bản) + phụ cấp khác
9,000,000 - 12,000,0000 VND (lương cơ bản)
Phúc lợi: BHXH theo quy định + Lương tháng 13 + Thưởng Lễ, Tết
Thời gian làm việc: 9h - 18h. Từ thứ Hai đến thứ Bảy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
