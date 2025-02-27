Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 11 đường 4A, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, tp Hồ Chí Minh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch tuyển dụng:

Phối hợp với các phòng ban để xác định nhu cầu tuyển dụng.

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng chi tiết, bao gồm ngân sách và thời gian.

Đăng tin tuyển dụng:

Đăng tin tuyển dụng trên các trang web tuyển dụng, mạng xã hội và các kênh khác.

Tối ưu hóa nội dung tin tuyển dụng để thu hút ứng viên tiềm năng.

Sàng lọc và phỏng vấn ứng viên:

Sàng lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn.

Thực hiện phỏng vấn sơ bộ và đánh giá ứng viên dựa trên tiêu chí tuyển dụng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan:

Làm việc chặt chẽ với quản lý các phòng ban để đảm bảo quy trình tuyển dụng hiệu quả.

Tham gia vào quyết định lựa chọn ứng viên cuối cùng.

Quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên:

Cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên trên hệ thống.

Duy trì liên lạc với ứng viên tiềm năng cho các cơ hội việc làm trong tương lai.

Báo cáo và đánh giá:

Theo dõi và báo cáo hiệu quả tuyển dụng định kỳ.

Đề xuất cải tiến quy trình tuyển dụng để nâng cao hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng hoặc nhân sự.

Hiểu biết về quy trình tuyển dụng, các kênh tuyển dụng và công cụ về tuyển dụng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và xử lý vấn đề hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong lĩnh vực... (điền lĩnh vực cụ thể của công ty).

Tại CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất hấp dẫn.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và đào tạo nâng cao kỹ năng.

Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty (BHYT, BHXH, nghỉ phép, du lịch, v.v.).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM

