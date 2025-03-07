Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn phòng THISO. Tầng 1, 2, 3

- Khu thương mại M1 – 74 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM., Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tuyển dụng theo đúng số lượng và tiêu chuẩn đầu vào của công ty, cập nhật những kênh tuyển dụng phù hợp để tiết kiệm chi phí và hiệu quả.
Sàng lọc, phỏng vấn ứng viên và thực hiện các thủ tục đầu vào.
Xây dựng, phát triển các kênh, nguồn tuyển dụng thông qua các hoạt động đăng tin, quảng bá thông tin tuyển dụng
Xây dựng các mối quan hệ với các đối tác cung ứng nguồn nhân lực cho công ty phù hợp như: trường học, tổ chức xã hội, các công ty nhân sự,...
Trực tiếp quản lý nhân sự thời vụ, cơ hữu trong suốt quá trình làm việc cộng tác với công ty.
Phụ trách tiếp nhận, điểm danh nhân sự đến làm việc, bàn giao đến cho các bộ phận liên quan.
Tổng hợp giờ làm, kiểm tra bảng điểm danh, bàn giao dữ liệu cho Quản lý nhân sự.
Thực hiện công tác quản lý Lao động tại các đơn vị được phân công.
Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của cấp quản lý.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh,….
Tối thiếu có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng ở các công ty có quy mô > 500 nhân sự. Có kinh nghiệm ở ngành F&B hoặc Hospitality la lợi thế lớn.
Biết tạo nguồn và nắm bắt các xu thế tuyển dụng mới.
Tư duy không ngại khó, sẵn sàng tiếp nhận các công việc được giao
Kỹ năng tìm kiếm ứng viên, phỏng vấn, sàng lọc, đánh giá ứng viên tốt
Có mối quan hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm, trường học,….

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm 40k/ngày công thực tế
Lương thưởng, KPI cuối năm. Lì xì, sinh nhật, voucher Emart
Nghỉ phép: 12 ngày phép/năm, hoàn phép bằng tiền vào kỳ lương cuối cùng của năm
Thử việc 100% lương
Hỗ trợ chi phí gửi xe, khám sức khỏe định kỳ, đồng phục
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5-6-7, Tòa nhà Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ, số 8-1, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

