Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH SONIC FUSION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 44 đường số 8, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Phối hợp với các phòng ban tuyển dụng và tuyển chọn: HR chịu trách nhiệm tìm kiếm và lựa chọn ứng viên phù hợp với nhu cầu của công ty

Trao đổi thông tin, liên hệ sắp xếp phỏng vấn, đảm bảo quy trình tuyển dụng diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.

Đề xuất kế hoạch tuyển dụng nhân sự, bao gồm: Vị trí tuyển dụng, thời gian thay đổi nhân sự và báo cáo tiến độ.

Tuyển Idol Livestream giải trí.

Báo cáo công việc: Quản lý Vận Hành và Trợ lý Giám đốc

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về hệ sinh thái TikTok, đặc biệt là TikTok Live.

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành nhân sự, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng livestream TikTok.

Khả năng làm việc dưới áp lực và trong môi trường thay đổi nhanh chóng

Chịu trách nhiệm tuyển dụng tất cả các vị trí trong công ty, bao gồm nhân viên văn phòng, bộ phận hỗ trợ Idols và Idols

Tại CÔNG TY TNHH SONIC FUSION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương cứng + thưởng KPI

Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và tiếp cận xu hướng giải trí mới nhất

Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SONIC FUSION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin