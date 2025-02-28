Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Tin học Lạc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Tin học Lạc Việt
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty CP Tin học Lạc Việt

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty CP Tin học Lạc Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 23 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch và khi có phát sinh.
Tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả.
Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng, đăng lên các trang tuyển dụng.
Sàng lọc hồ sơ, liên hệ với các ứng viên sơ vấn, sắp xếp lịch phỏng vấn đối với các hồ sơ đạt yêu cầu.
Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với ứng viên không đạt.
Hoàn tất hồ sơ, thủ tục chào mừng và hướng dẫn nhân viên mới nhận việc.
Thực hiện các công việc khác của Phòng nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành nhân sự, kinh tế, quản trị, luật,.
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại vị trí tuyển dụng.
Ưu tiên đã từng tuyển dụng công ty Công nghệ thông tin.
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Pivot Table).
Xử lý tình huống, giải quyết vấn đề.
Có tinh thần trách nhiệm.
Siêng năng, trung thực, cẩn thận.
Cởi mở, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc.
Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty CP Tin học Lạc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động với nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp bản thân.
Thưởng tháng 13, các ngày Lễ – Tết, thưởng thâm niên sau 3 năm trở lên gắn bó tại Lạc Việt. Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ...
Ngoài chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định BLLĐ, công ty có thêm gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt dành cho nhân viên làm việc từ 01 năm trở lên. Khám sức khỏe định kỳ, sinh nhật nhân viên, quà Tết...
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tin học Lạc Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tin học Lạc Việt

Công ty CP Tin học Lạc Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: - Trụ Sở Chính: 23 Nguyễn Thị Huỳnh, P.8. Q. Phú Nhuận, TP.HCM

