Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 204 - 206 Vũ Tông Phan, phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Lập kế hoạch tuyển dụng:

Quản lý quy trình tuyển dụng:

Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến tuyển dụng:

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế và các chuyên ngành liên quan.

Có từ 2 năm kinh nghiệm tuyển sale ngành Bất động sản,Ngân hàng, Tài chính,...

Giao tiếp và đàm phán tốt, hình ảnh, tác phong chuyên nghiệp.

Khai thác được nhiều nguồn ứng viên từ Social network.

Tại CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15.000.000 +++ thưởng theo hiệu quả tuyển dụng hằng tháng cực hot.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được tào đạo hướng dẫn qui trình chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và đầy cảm hứng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin