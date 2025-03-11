Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 204
- 206 Vũ Tông Phan, phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Lập kế hoạch tuyển dụng:
Quản lý quy trình tuyển dụng:
Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến tuyển dụng:
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế và các chuyên ngành liên quan.
Có từ 2 năm kinh nghiệm tuyển sale ngành Bất động sản,Ngân hàng, Tài chính,...
Giao tiếp và đàm phán tốt, hình ảnh, tác phong chuyên nghiệp.
Khai thác được nhiều nguồn ứng viên từ Social network.
Có từ 2 năm kinh nghiệm tuyển sale ngành Bất động sản,Ngân hàng, Tài chính,...
Giao tiếp và đàm phán tốt, hình ảnh, tác phong chuyên nghiệp.
Khai thác được nhiều nguồn ứng viên từ Social network.
Tại CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 15.000.000 +++ thưởng theo hiệu quả tuyển dụng hằng tháng cực hot.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được tào đạo hướng dẫn qui trình chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và đầy cảm hứng.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được tào đạo hướng dẫn qui trình chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và đầy cảm hứng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI