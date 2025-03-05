Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CYB ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 Đường D, phường An Phú, Lakeview City, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lập kế hoạch tuyển dụng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân sự theo kế hoạch công ty.

Soạn thảo, đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng phù hợp (Facebook, website việc làm,…).

Chủ động tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên từ nhiều nguồn khác nhau.

Xây dựng chiến lược tuyển dụng, tối ưu quy trình tìm kiếm idol Live Stream (Live nhóm, Live đơn) để thu hút nhân tài.

Xây dựng và duy trì nguồn ứng viên tiềm năng thông qua các kênh tuyển dụng.

Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding) để thu hút nhân sự chất lượng.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác tuyển dụng, trường đại học, hiệp hội nghề nghiệp.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả tuyển dụng, đề xuất cải tiến quy trình nhằm nâng cao hiệu suất làm việc.

Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình tuyển dụng và các chỉ số liên quan.

Quản lý, lưu trữ dữ liệu ứng viên, đặc biệt là các ứng viên tiềm năng.

Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong công tác tuyển dụng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ (18 - 25 tuổi).

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong tuyển dụng hoặc đào tạo nhân sự.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý hồ sơ ứng viên hoặc hệ thống ATS là lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt.

Khả năng sàng lọc và đánh giá ứng viên.

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office và các công cụ hỗ trợ tuyển dụng.

Tại CÔNG TY TNHH CYB ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng + thưởng theo KPI.

Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương.

Thưởng hiệu suất, thưởng sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CYB ENTERTAINMENT

