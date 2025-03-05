Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Lập kế hoạch tuyển dụng dựa trên nhu cầu của các phòng ban
Xây dựng mô tả công việc, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ
Điều phối các buổi phỏng vấn, từ việc sắp xếp lịch trình đến quản lý quá trình phỏng vấn và đánh giá kết quả
Hướng dẫn và hỗ trợ ứng viên
Quản lý hồ sơ và dữ liệu: Duy trì và cập nhật hồ sơ ứng viên cùng các dữ liệu liên quan đến tuyển dụng.
Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 25 - 35 tuổi
Trình độ: Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, Sư phạm, kinh tế hoặc ngành có liên quan.
Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng giao tiếp tốt.
Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point,...)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, năng động, có cơ hội phát triển bản thân
Lương thỏa thuận: 7.000.000 – 10.000.000 tùy theo năng lực
Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định
Thưởng theo hiệu quả công việc
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
