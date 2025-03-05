Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lập kế hoạch tuyển dụng dựa trên nhu cầu của các phòng ban

Xây dựng mô tả công việc, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ

Điều phối các buổi phỏng vấn, từ việc sắp xếp lịch trình đến quản lý quá trình phỏng vấn và đánh giá kết quả

Hướng dẫn và hỗ trợ ứng viên

Quản lý hồ sơ và dữ liệu: Duy trì và cập nhật hồ sơ ứng viên cùng các dữ liệu liên quan đến tuyển dụng.

Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 25 - 35 tuổi

Trình độ: Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, Sư phạm, kinh tế hoặc ngành có liên quan.

Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng giao tiếp tốt.

Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point,...)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, năng động, có cơ hội phát triển bản thân

Lương thỏa thuận: 7.000.000 – 10.000.000 tùy theo năng lực

Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định

Thưởng theo hiệu quả công việc

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin