Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HỒNG ĐĂNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

CÔNG TY TNHH HỒNG ĐĂNG GROUP
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH HỒNG ĐĂNG GROUP

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH HỒNG ĐĂNG GROUP

Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô A2, CN5, cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Đến 10 Triệu

- Các công việc liên quan đến hành chính nhân sự khác theo phân công của Trưởng phòng

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị nhân lực
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương > 2 năm (ưu tiên ngành hàng bán lẻ)
- Nắm vững các nghiệp vụ hành chính nhân sự
- Sử dụng thành thạo các phần mềm, vi tính văn phòng
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH HỒNG ĐĂNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
+ Lương cứng: 8 – 10tr (tuỳ năng lực) + phụ cấp
+ Được làm việc tại môi trường thoải mái, cơ hội thăng tiến, xét tăng lương định kỳ
+ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
+ Hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ lễ, tết, lương tháng 13, hiếu hỉ, sinh nhật, team builidng....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỒNG ĐĂNG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HỒNG ĐĂNG GROUP

CÔNG TY TNHH HỒNG ĐĂNG GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 222 Đường Nguyễn Văn Giáp, Tổ 15, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

