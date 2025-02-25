Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HỒNG ĐĂNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A2, CN5, cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Đến 10 Triệu

- Các công việc liên quan đến hành chính nhân sự khác theo phân công của Trưởng phòng

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị nhân lực

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương > 2 năm (ưu tiên ngành hàng bán lẻ)

- Nắm vững các nghiệp vụ hành chính nhân sự

- Sử dụng thành thạo các phần mềm, vi tính văn phòng

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH HỒNG ĐĂNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

+ Lương cứng: 8 – 10tr (tuỳ năng lực) + phụ cấp

+ Được làm việc tại môi trường thoải mái, cơ hội thăng tiến, xét tăng lương định kỳ

+ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

+ Hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ lễ, tết, lương tháng 13, hiếu hỉ, sinh nhật, team builidng....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỒNG ĐĂNG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin