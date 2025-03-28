Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Momentum Industrial (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD

Momentum Industrial (Vietnam) Limited
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Momentum Industrial (Vietnam) Limited

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Momentum Industrial (Vietnam) Limited

Mức lương
Từ 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn F, Lô Va. 06

- 08

- 10c, Đường số 17, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Từ 1,000 USD

- Phối hợp với các trưởng phòng ban để xác định nhu cầu tuyển dụng và lập kế hoạch nhân sự phù hợp.
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời gian theo mục tiêu tuyển dụng (bao gồm cả khối văn phòng và khối sản xuất)
- Chủ động tìm kiếm ứng viên theo các Kênh/ Nguồn
- Tổ chức sàng lọc, sơ loại, đánh giá, phỏng vấn tuyển dụng
- Tổ chức triển khai quy trình nhận việc, học việc, đề xuất tiếp nhận thử việc
- Làm Hợp đồng cho nhân viên
- Tham gia các hoạt động hợp tác trường nhằm kết nối sinh viên với doanh nghiệp.
- Tham gia các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng social: Facebook, Linkedin, Tiktok…..
- Các công việc liên quan khác thuộc Phòng Hành chính nhân sự
- Coordinate with department heads to determine recruitment needs and develop appropriate human resource plans.
- Responsible for recruiting to meet the requirements of quantity, quality, and time according to recruitment goals (including office and production departments)
- Actively search for candidates through Channels/Sources

Với Mức Lương Từ 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Momentum Industrial (Vietnam) Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Momentum Industrial (Vietnam) Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Momentum Industrial (Vietnam) Limited

Momentum Industrial (Vietnam) Limited

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2nd Floor, Standard Factory F, Lot Va. 06-08-10c, Street 17, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

