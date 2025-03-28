Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Momentum Industrial (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD

- Phối hợp với các trưởng phòng ban để xác định nhu cầu tuyển dụng và lập kế hoạch nhân sự phù hợp.

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời gian theo mục tiêu tuyển dụng (bao gồm cả khối văn phòng và khối sản xuất)

- Chủ động tìm kiếm ứng viên theo các Kênh/ Nguồn

- Tổ chức sàng lọc, sơ loại, đánh giá, phỏng vấn tuyển dụng

- Tổ chức triển khai quy trình nhận việc, học việc, đề xuất tiếp nhận thử việc

- Làm Hợp đồng cho nhân viên

- Tham gia các hoạt động hợp tác trường nhằm kết nối sinh viên với doanh nghiệp.

- Tham gia các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng social: Facebook, Linkedin, Tiktok…..

- Các công việc liên quan khác thuộc Phòng Hành chính nhân sự

