Tuyển Cloud Engineer Posco E&C Vietnam Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Posco E&C Vietnam Co., Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Generating shop drawings by Tekla program
Tekla program
Build of 3D model fluently
Edit GA drawing fluently
Shop drawing for Duct, Chute, Tanks by Autocad program
Support shop drawing work for other teams
Estimation material from detail drawing
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Have at least 2 year for using tekla software.
Have at least 2 year for using tekla software
Using: Tekla software, Autocad program, MS Office fluently
Tekla software
College/University graduation
Major in Mechanical Engineer or equivalent
English communication
1. Làm việc tại nhà máy: Posco E&C, KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai
2. Thời gian làm việc: 8 giờ/ 1 ngày
3. Lương trả vào ngày 25 hàng tháng
Tại Posco E&C Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Posco E&C Vietnam Co., Ltd
