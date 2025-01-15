Tuyển Cloud Engineer Posco E&C Vietnam Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Cloud Engineer Posco E&C Vietnam Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Posco E&C Vietnam Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Posco E&C Vietnam Co., Ltd

Cloud Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Posco E&C Vietnam Co., Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Generating shop drawings by Tekla program
Tekla program
Build of 3D model fluently
Edit GA drawing fluently
Shop drawing for Duct, Chute, Tanks by Autocad program
Support shop drawing work for other teams
Estimation material from detail drawing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Have at least 2 year for using tekla software.
Have at least 2 year for using tekla software
Using: Tekla software, Autocad program, MS Office fluently
Tekla software
College/University graduation
Major in Mechanical Engineer or equivalent
English communication
1. Làm việc tại nhà máy: Posco E&C, KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai
2. Thời gian làm việc: 8 giờ/ 1 ngày
3. Lương trả vào ngày 25 hàng tháng

Tại Posco E&C Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Posco E&C Vietnam Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Posco E&C Vietnam Co., Ltd

Posco E&C Vietnam Co., Ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Unit 3402, Opal Tower, 90 Nguyen Huu Canh St., Binh Thanh District, HCM City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-cloud-engineer-thu-nhap-thuong-luong-tai-dong-nai-job312968
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Atlas Industries (Vietnam) Limited
Tuyển Cloud Engineer Atlas Industries (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Atlas Industries (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoiio Pte Ltd
Tuyển Cloud Engineer Hoiio Pte Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hoiio Pte Ltd
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Cloud Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Cloud Engineer Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 18/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Tuyển Cloud Engineer Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 600 - 15 USD
Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 600 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 24 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Atlas Industries (Vietnam) Limited
Tuyển Cloud Engineer Atlas Industries (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Atlas Industries (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoiio Pte Ltd
Tuyển Cloud Engineer Hoiio Pte Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hoiio Pte Ltd
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Cloud Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Cloud Engineer Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 18/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Tuyển Cloud Engineer Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 600 - 15 USD
Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 600 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Cloud Engineer A&E II làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận A&E II
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Repco Nex (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Repco Nex (Vietnam) Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Fashion Garments 2 làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Fashion Garments 2
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Coherent Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Coherent Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm