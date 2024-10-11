Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 09 TRiệu Quốc Đạt, P Điện Biên, Tp Thanh Hoá, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện quản trị, thiết kế, phát triển và bảo trì các phần mềm của Công ty

- Lập trình và tối ưu hóa để đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng tốt nhất của các ứng dụng.

- Thực hiện sao lưu / backup dữ liệu/ Check lỗi / Quản trị, vận hành và phát triển tối ưu hóa hệ thống của công ty với các công cụ tìm kiếm, xây dựng hệ thống .

- Thực hiện các công việc khác do quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin. - Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. - Nắm vững kiến thức cơ bản về Lập trình .

- Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chủ động và có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm trong công việc. - Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực dầu khí, hệ thống bán lẻ.

Tại Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12-15 triệu ( thỏa thuận khi phỏng vấn) Tham gia BHXH theo quy định nhà nước. Tham gia các chương trình du lịch, teambuilding hàng năm. Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.