Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Lào Cai

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lập kế hoạch triển khai kinh doanh kênh ETC trên địa bàn các tỉnh Hà Nội, Lào Cai. Mỗi tỉnh 1 nhân sự phụ trách.

Mở mới địa bàn, chăm sóc khách hàng trên địa bàn

Triển khai xây dựng mối quan hệ với bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện trên địa bàn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi

Tốt nghiệp từ trung cấp dược trở lên

Có kinh nghiệm làm trình dược viên kênh ETC từ 1 năm trở lên

Tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc là một lợi thế

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 15% Doanh số trở lên + Thưởng hàng tháng, quý, năm. Tổng thu nhập từ 8 - 15 triệu trở lên.

Môi trường bình đẳng & thân thiện, đánh giá theo hiệu quả công việc.

Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.