Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Lào Cai
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lập kế hoạch triển khai kinh doanh kênh ETC trên địa bàn các tỉnh Hà Nội, Lào Cai. Mỗi tỉnh 1 nhân sự phụ trách.
Mở mới địa bàn, chăm sóc khách hàng trên địa bàn
Triển khai xây dựng mối quan hệ với bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện trên địa bàn
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi
Tốt nghiệp từ trung cấp dược trở lên
Có kinh nghiệm làm trình dược viên kênh ETC từ 1 năm trở lên
Tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc là một lợi thế
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: từ 15% Doanh số trở lên + Thưởng hàng tháng, quý, năm. Tổng thu nhập từ 8 - 15 triệu trở lên.
Môi trường bình đẳng & thân thiện, đánh giá theo hiệu quả công việc.
Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
