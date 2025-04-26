Tuyển Content Creator Công ty TNHH Tập đoàn GTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 50 Hoàng Ngân, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên ý tưởng, kịch bản video ngắn cho các nền tảng mạng xã hội (TikTok, Facebook, Instagram Reels, YouTube Shorts,…), đảm bảo phù hợp với thương hiệu và xu hướng thị trường.

Đảm bảo nội dung sáng tạo, độc đáo, dễ tiếp cận và thu hút người xem.

Chịu trách nhiệm biên tập, chỉnh sửa nội dung và kiểm duyệt kịch bản trước khi ghi hình.

Phối hợp với ekip quay dựng để tổ chức các buổi quay video, đảm bảo chất lượng nội dung và hình ảnh tốt nhất.

Lên timeline hợp lý cho việc quay, chỉnh sửa và đăng video, đảm bảo thời gian đăng tải phù hợp với chiến lược truyền thông của công ty.

Đảm bảo các video được đăng tải đều đặn và đồng bộ trên các nền tảng social.

Nắm bắt nhanh các xu hướng và format video mới trên các nền tảng social, đề xuất nội dung sáng tạo, bắt trend phù hợp với chiến lược thương hiệu.

Tối ưu video để tăng khả năng tiếp cận và tương tác người dùng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí hoặc ngành liên quan.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Content Creator hoặc sản xuất video trên các nền tảng social.

Thành thạo CapCut và quay video bằng điện thoại.

Am hiểu các nền tảng truyền thông, mạng xã hội như TikTok, Instagram, Facebook.

Sáng tạo, bắt trend nhanh, có gu thẩm mỹ tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm, chủ động và có khả năng quản lý thời gian.

Tại Công ty TNHH Tập đoàn GTG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thu nhập 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng + phụ cấp

Thưởng: Thưởng theo hiệu quả doanh thu của cty, nhằm khích lệ sự đóng góp tích cực.

Chế độ đào tạo: Công ty cung cấp các khóa đào tạo chuyên môn và hội thảo nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên.

Chế độ thăng tiến: Cơ hội thăng tiến trong công việc được xét duyệt dựa trên kết quả làm việc và năng lực cá nhân.

Các quyền lợi khác: Được tham gia các buổi du lịch Công ty, du lịch đội nhóm. Thưởng nóng theo tuần/tháng và các minigame đặc biệt từ BLĐ đưa ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập đoàn GTG

