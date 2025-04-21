Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ VIỆT
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Am hiểu và nắm bắt các trend quay/ chụp/ review mỹ phẩm mới nhất trên các trang MXH Douyin/Tiktok/Kuaishou/Redbook/Youtube/… tại Việt Nam và trên thế giới.
Quay, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral, các clip review sản phẩm mỹ phẩm của công ty.
Triển khai sản xuất content theo angle đã chốt cùng team.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thông thạo các công cụ edit content như Capcut/iMovie/Lightroom…
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm làm việc ở vị trí tương tự
Có kiến thức mỹ phẩm hoặc đã từng làm content về mỹ phẩm
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm làm việc ở vị trí tương tự
Có kiến thức mỹ phẩm hoặc đã từng làm content về mỹ phẩm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000 + Phụ cấp
Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000
Chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước
Làm việc từ T2-T6 và 2 T7 cách tuần
Mua sản phẩm công ty giá chiết khấu
Trau dồi kỹ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có không gian thỏa sức sáng tạo, tăng khả năng nắm bắt thị trường và các trend Marketing mới
Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000
Chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước
Làm việc từ T2-T6 và 2 T7 cách tuần
Mua sản phẩm công ty giá chiết khấu
Trau dồi kỹ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có không gian thỏa sức sáng tạo, tăng khả năng nắm bắt thị trường và các trend Marketing mới
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI