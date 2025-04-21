Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Am hiểu và nắm bắt các trend quay/ chụp/ review mỹ phẩm mới nhất trên các trang MXH Douyin/Tiktok/Kuaishou/Redbook/Youtube/… tại Việt Nam và trên thế giới.

Quay, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral, các clip review sản phẩm mỹ phẩm của công ty.

Triển khai sản xuất content theo angle đã chốt cùng team.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Thông thạo các công cụ edit content như Capcut/iMovie/Lightroom…

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm làm việc ở vị trí tương tự

Có kiến thức mỹ phẩm hoặc đã từng làm content về mỹ phẩm

Quyền Lợi

Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000 + Phụ cấp

Chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước

Làm việc từ T2-T6 và 2 T7 cách tuần

Mua sản phẩm công ty giá chiết khấu

Trau dồi kỹ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có không gian thỏa sức sáng tạo, tăng khả năng nắm bắt thị trường và các trend Marketing mới

Cách Thức Ứng Tuyển

