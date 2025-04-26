Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK 01

- 07 Roman Plaza Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lên ý tưởng nội dung quay, dựng Video trên Tiktok, Facebook, quảng cáo
Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.
Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
Tìm hiểu và nghiên cứu trending trên nền tảng mạng xã hội để áp dụng vào content.
Tham gia và đóng góp sáng tạo các ý tưởng nội dung để mở rộng các kênh truyền thông

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm viết kịch bản video ngắn từ 15-60s
Tư duy sáng tạo, nhạy bén với trend TikTok
Khả năng viết content hấp dẫn, dễ viral
Có kỹ năng làm việc nhóm, trao đổi và chỉnh sửa theo feedback
Thành thạo CHatGPT4.0 và các phần mềm AI
Có kinh nghiệm làm content MKT trong mảng dược, mỹ phẩm là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

