Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY
- Hà Nội: LK 01
- 07 Roman Plaza Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Lên ý tưởng nội dung quay, dựng Video trên Tiktok, Facebook, quảng cáo
Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.
Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
Tìm hiểu và nghiên cứu trending trên nền tảng mạng xã hội để áp dụng vào content.
Tham gia và đóng góp sáng tạo các ý tưởng nội dung để mở rộng các kênh truyền thông
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tư duy sáng tạo, nhạy bén với trend TikTok
Khả năng viết content hấp dẫn, dễ viral
Có kỹ năng làm việc nhóm, trao đổi và chỉnh sửa theo feedback
Thành thạo CHatGPT4.0 và các phần mềm AI
Có kinh nghiệm làm content MKT trong mảng dược, mỹ phẩm là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
