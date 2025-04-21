Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20/358 đường Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ sáng tạo nội dung: Phối hợp cùng các nhà sáng tạo hoặc các project manager để phát triển ý tưởng, lên kịch bản, hỗ trợ quay chụp, xử lý hậu kỳ các sản phẩm nội dung (video, ảnh, bài viết...).

Đại diện làm việc: Là đại diện, cầu nối giữa nhà sáng tạo và các bên liên quan (đối tác, brand, nội bộ team...) để trao đổi các vấn đề liên quan đến quá trình sáng tạo, quản lý lịch sản xuất nội dung, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Tham gia hỗ trợ theo dự án: Hỗ trợ các đầu việc cụ thể trong từng dự án nội dung được phân công – đảm nhận các vai trò như hậu cần, lên lịch, chuẩn bị đạo cụ, follow tiến độ,... tùy theo tính chất từng dự án.

Quản lý & phối hợp: Theo dõi tiến độ sản xuất, chủ động xử lý hoặc đề xuất giải pháp cho các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư duy sáng tạo, yêu thích nội dung và các xu hướng truyền thông số.

Khả năng giao tiếp tốt, chủ động trong phối hợp và xử lý công việc.

Hiểu biết cơ bản về các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube...).

Tinh thần học hỏi cao, trách nhiệm, năng động và linh hoạt khi làm việc nhóm.

Biết cách sắp xếp công việc, quản lý thời gian và tuân thủ deadline.

Biết cách tìm kiếm, nghiên cứu và tổng hợp thông tin, hỗ trợ lên ý tưởng theo trend.

Ưu tiên có nền tảng về truyền thông, marketing, sản xuất nội dung hoặc các lĩnh vực liên quan.

Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm việc với KOLs, Content Creator, hoặc từng tham gia sản xuất nội dung.

Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu tiếng Trung tốt.

Ưu tiên ứng viên đã và đang là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC)

Tại CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION Thì Được Hưởng Những Gì

Đồng hành cùng creator & production team: Hỗ trợ creator hoặc production team trong việc lên ý tưởng, phát triển kịch bản, tìm kiếm tài liệu tham khảo.

Thực hiện sản xuất nội dung: Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất nội dung, từ khâu lên kế hoạch, chuẩn bị đạo cụ, quay phim, chụp ảnh đến hậu kỳ.

Quản lý quy trình: Theo dõi và quản lý chặt chẽ tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo mọi công việc được hoàn thành đúng kế hoạch.

Giải quyết vấn đề: Nhanh chóng tìm ra giải pháp cho các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.