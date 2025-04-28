Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mipec Tower 229 Tây Sơn, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Sáng tạo ý tưởng và biên tập nội dung quảng cáo cho game/app mobile
game/app mobile
Phối hợp cùng Designer/Artist/Editor sản xuất các nội dung trên nhiều định dạng cho các nền tảng quảng cáo
Cập nhật những xu hướng content mới, phổ biến trên toàn thế giới

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có niềm yêu thích với game
Hiểu biết cơ bản về các nền tảng Marketing hiện nay như Facebook, Google, Tiktok,...
Thành thạo Photoshop, và các phần mềm edit video như Premiere, AE,...
Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế
Hoạt bát, trách nhiệm, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ Tết
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bảo hiểm xa hội, hoạt động thể thao
Phụ cấp ăn trưa, đi lại, điện thoại,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT

CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: C18 Tầng 12, Khu Văn Phòng, Tòa Mipec Tower 229 Phố Tây Sơn, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

