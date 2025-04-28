Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mipec Tower 229 Tây Sơn, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Sáng tạo ý tưởng và biên tập nội dung quảng cáo cho game/app mobile

game/app mobile

Phối hợp cùng Designer/Artist/Editor sản xuất các nội dung trên nhiều định dạng cho các nền tảng quảng cáo

Cập nhật những xu hướng content mới, phổ biến trên toàn thế giới

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có niềm yêu thích với game

Hiểu biết cơ bản về các nền tảng Marketing hiện nay như Facebook, Google, Tiktok,...

Thành thạo Photoshop, và các phần mềm edit video như Premiere, AE,...

Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế

Hoạt bát, trách nhiệm, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ Tết

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bảo hiểm xa hội, hoạt động thể thao

Phụ cấp ăn trưa, đi lại, điện thoại,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin