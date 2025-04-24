Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH GALLOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 03 Ngõ 109 Võ Chí Công, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Lập kế hoạch content, phát triển nội dung Fanpage, FB Ads,tiktok… theo định hướng của công ty

Phối hợp với Trưởng nhóm, phòng ban định hướng, lên ý tưởng và triển khai Content Marketing đăng bài trên các kênh digital của công ty;

Hoạch định và lên Plan Content ngắn hạn - dài hạn theo từng tháng, quý

Phối hợp với design lên ý tưởng và triển khai các định dạng content sáng tạo như infographics, video, ảnh, gif, video motion, PR..

Đề xuất, thực hiện các công việc nhằm tăng lượt view trên Facebook, Tiktok

Báo cáo và phân tích số liệu phát triển kênh.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm về lĩnh vực giáo dục

Yêu thích, đam mê sáng tạo nội dung

Thành thạo Canva, kỹ năng quay - chụp và chỉnh sửa ảnh, video cơ bản;

Sáng tạo, có khả năng lên ý tưởng và sản xuất nội dung thu hút người xem;

Có kiến thức về xã hội, nắm bắt nhanh xu hướng

Thái độ tích cực, nhanh nhẹn, cầu tiến, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH GALLOP Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, thưởng theo năm và theo hiệu quả công việc;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy đủ chế độ ngày nghỉ phép, lễ tết hàng năm;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau 2 tháng thử việc

Địa điểm: Số 3 ngõ 109 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GALLOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin