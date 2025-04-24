Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH GALLOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH GALLOP
- Hà Nội: Số 03 Ngõ 109 Võ Chí Công, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
Lập kế hoạch content, phát triển nội dung Fanpage, FB Ads,tiktok… theo định hướng của công ty
Phối hợp với Trưởng nhóm, phòng ban định hướng, lên ý tưởng và triển khai Content Marketing đăng bài trên các kênh digital của công ty;
Hoạch định và lên Plan Content ngắn hạn - dài hạn theo từng tháng, quý
Phối hợp với design lên ý tưởng và triển khai các định dạng content sáng tạo như infographics, video, ảnh, gif, video motion, PR..
Đề xuất, thực hiện các công việc nhằm tăng lượt view trên Facebook, Tiktok
Báo cáo và phân tích số liệu phát triển kênh.
Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích, đam mê sáng tạo nội dung
Thành thạo Canva, kỹ năng quay - chụp và chỉnh sửa ảnh, video cơ bản;
Sáng tạo, có khả năng lên ý tưởng và sản xuất nội dung thu hút người xem;
Có kiến thức về xã hội, nắm bắt nhanh xu hướng
Thái độ tích cực, nhanh nhẹn, cầu tiến, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH GALLOP Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy đủ chế độ ngày nghỉ phép, lễ tết hàng năm;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau 2 tháng thử việc
Địa điểm: Số 3 ngõ 109 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GALLOP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
