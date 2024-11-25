Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 30 Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Phân tích và thu thập yêu cầu: Làm việc với các phòng ban để hiểu yêu cầu kinh doanh và dữ liệu, từ đó đề xuất và triển khai giải pháp phù hợp trên Power BI.

Xây dựng báo cáo và dashboard: Thiết kế, phát triển, và triển khai các báo cáo/dashboards động, có tính tương tác cao, hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu để đưa ra các quyết định kinh doanh.

Kết nối và xử lý dữ liệu: Kết nối Power BI với nhiều nguồn dữ liệu (SQL Server, Excel, API, v.v.), làm sạch, xử lý, và chuyển đổi dữ liệu để tối ưu hóa hiệu suất báo cáo.

DAX và mô hình dữ liệu: Xây dựng và tối ưu hóa các công thức DAX, mô hình hóa dữ liệu để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả.

Quản lý và bảo trì hệ thống: Đảm bảo báo cáo hoạt động ổn định, kiểm tra hiệu suất và khắc phục sự cố khi cần thiết.

Đào tạo và hướng dẫn: Hỗ trợ đào tạo người dùng cuối và các nhóm liên quan trong việc sử dụng Power BI.

Hỗ trợ thực hiện và kiểm tra các giải pháp phân tích đã đề xuất.

Cập nhật các xu hướng và công nghệ mới trong lĩnh vực phân tích dữ liệu để áp dụng vào công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Khoa học dữ liệu, Kinh tế,

Trình độ học vấn:

Kinh nghiệm:

Có 1 năm kinh nghiệm làm việc với Power BI.

Có kinh nghiệm kết nối với các cơ sở dữ liệu như SQL Server, MySQL, hoặc PostgreSQL.

Thành thạo trong việc xây dựng mô hình dữ liệu và viết công thức DAX.

Kỹ năng:

Hiểu biết về ETL và các công cụ xử lý dữ liệu.

Kỹ năng phân tích, tư duy logic tốt.

Kỹ năng giao tiếp để làm việc hiệu quả với các nhóm kinh doanh.

Bắt buộc:

Phải có chứng chỉ PL300

Cam kết làm việc ít nhất 6 tháng.

Cách thức ứng tuyển:

Gửi CV và portfolio các dự án đã thực hiện về địa chỉ email: [email của công ty].

Tiiêu đề email: [PBI Developer_Họ tên]

Trong file đính kèm có 3 - 5 file PBI pbix của ứng viên đã từng làm, MCNA sẽ đánh giá thông qua các file

3 - 5 file PBI pbix

Quyền Lợi

Mức lương và thưởng dựa theo dự án tham gia.

Được làm việc cùng các đối tác là công ty tập đoàn dữ liệu lớn.

Được đào tạo về sản phẩm & các kỹ năng mềm khác (qua các khóa đào tạo của công ty hoặc được cử tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn từ các chuyên gia bên ngoài).

Có cơ hội được lên vị trí Chính thức

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch cùng công ty.

Thời gian làm việc linh hoạt, chủ động về công việc.

Được làm việc trực tiếp với CEO, cơ hội phát triển rộng mở.

Cách Thức Ứng Tuyển

