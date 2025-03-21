Tuyển Designer CÔNG TY TNHH BAT MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Thiết kế các sản phẩm custom cho khách hàng hoặc sản phẩm POD theo ý tưởng có sẵn bằng các phần mềm thiết kế.

Tìm và lên ý tưởng thiết kế phù hợp xu hướng của thị trường.

Phối hợp với các thành viên trong bộ phận đảm bảo chất lượng sản phẩm và deadline được giao

Các công việc khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo.

Ứng viên có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Designer POD, Decor, custom. Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế 3D

Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế Photoshop, AI (Midjourney, Jasper...), biết vẽ Wacom

Có khả năng cảm nhận về thẩm mỹ tốt.

Có tư duy tốt, nhanh nhẹn nắm bắt trend, có tinh thần học hỏi.

Có khả năng làm việc nhóm tốt, có tinh thần trách nhiệm.

Chăm chỉ, chịu khó, kỷ luật tốt, tuân thủ deadline

Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như AI, Photoshop.

