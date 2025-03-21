Tuyển Designer CÔNG TY TNHH BAT MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH BAT MEDIA
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà C1 Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thiết kế các sản phẩm custom cho khách hàng hoặc sản phẩm POD theo ý tưởng có sẵn bằng các phần mềm thiết kế.
Tìm và lên ý tưởng thiết kế phù hợp xu hướng của thị trường.
Phối hợp với các thành viên trong bộ phận đảm bảo chất lượng sản phẩm và deadline được giao
Các công việc khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Designer POD, Decor, custom. Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế 3D
Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế Photoshop, AI (Midjourney, Jasper...), biết vẽ Wacom
Có khả năng cảm nhận về thẩm mỹ tốt.
Có tư duy tốt, nhanh nhẹn nắm bắt trend, có tinh thần học hỏi.
Có khả năng làm việc nhóm tốt, có tinh thần trách nhiệm.
Chăm chỉ, chịu khó, kỷ luật tốt, tuân thủ deadline
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAT MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
