Tuyển Designer CÔNG TY CP TMDV SABI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

CÔNG TY CP TMDV SABI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
CÔNG TY CP TMDV SABI VIỆT NAM

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CP TMDV SABI VIỆT NAM

Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 02

- 04 Phan Khiêm Ích, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm truyền thông như banner, poster, social post, infographic, gif,…
Tham gia vào quá trình lên ý tưởng, phác thảo và thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của các phòng ban.
Hỗ trợ chỉnh sửa, hoàn thiện các thiết kế theo feedback.
Thực hiện các công việc liên quan đến hình ảnh thương hiệu trên các kênh truyền thông.
Cập nhật xu hướng thiết kế mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Phối hợp với các thành viên trong team để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CP TMDV SABI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ trong quá trình thực tập 2.000.000vnđ/tháng + hỗ trợ tiền cơm hoặc tuỳ theo thời gian thực tập tại công ty.
Thời gian làm việc: 08:00 – 17:00 (nghỉ thứ 7 và CN) hoặc tối thiểu 05 ngày/tuần
Được tiếp xúc và làm việc với những dự án thực tế.
Cơ hội du lịch & trải nghiệm
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trọng dụng tài năng, khuyến khích những đột phá sáng tạo, được đào tạo, giao lưu học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TMDV SABI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TMDV SABI VIỆT NAM

CÔNG TY CP TMDV SABI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 47-49-51 Lê Văn Thiêm, Phường Tân Phpng, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

