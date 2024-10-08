Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÂN TÍCH BIỂN BẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Hỗ trợ xác định và xem xét giải pháp cho các yêu cầu và tình huống từ khách hàng Thiết kế ứng dụng để đáp ứng các yêu cầu về thiết kế quy trình kinh doanh và ứng dụng. Thiết lập cấu hình, xây dựng và kiểm tra ứng dụng hoặc các thành phần kiến trúc kỹ thuật. Khắc phục lỗi và vấn đề về hiệu suất được phát hiện trong quá trình kiểm thử. Tạo tài liệu vận hành kỹ thuật và chức năng/người dùng cuối, cho phần mềm hoặc hệ thống. Phân tích kế hoạch triển khai để giảm thiểu rủi ro có thể gây gián đoạn trong quá trình sử dụng đối với người dùng. Báo cáo công việc thực hiện hàng ngày thông qua hệ thống Time Entry và hệ thống Azure DevOps.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các chương trình/khóa học CNTT liên quan khác. Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm với SQL, API, JSON, Python, Django framework, Selenium framework, Dev Ops, Github. Có kinh nghiệm về RPA (Không bắt buộc) – Power Automate, UI Path hoặc các nền tảng RPA khác. Hiểu biết về quy trình triển khai và các rủi ro liên quan đến việc triển khai và quản lý Code. Hiểu biết về các môi trường khác nhau trong phát triển phần mềm, ứng dụng: Môi trường Phát triển, Kiểm Thử, môi trường chạy thử và môi trường triển khai sản phẩm Hiểu biết về Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC – Software Development Life Cycle) – Waterfall và Agile Có kinh nghiệm phân tích, thiết kế hệ thống ERP hoặc CRM Khả năng phân tích về giải pháp và môi trường để tạo các trường hợp kiểm thử cũng như kết hợp chúng trong quá trình phát triển giải pháp. Khả năng tiến hành nghiên cứu và khả năng phản hồi với khách hàng hoặc nhóm thông qua giao tiếp bằng văn bản sử dụng tiếng Anh. Giao tiếp bằng lời nói bằng tiếng Anh là tốt để có.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÂN TÍCH BIỂN BẠC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, 12 ngày nghỉ phép hàng năm được cộng dồn hàng tháng khi làm việc full-time Thưởng định kỳ dựa trên hiệu suất công việc Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các phúc lợi khác Cơ hội làm việc với 100% khách hàng quốc tế từ Mỹ và Anh Đội ngũ nhỏ, môi trường làm việc năng động, thân thiện Công việc hiện tại hoàn toàn remote Một số nhiệm vụ yêu cầu nhân viên online vào buổi tối hoặc cuối tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÂN TÍCH BIỂN BẠC

