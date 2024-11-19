Tuyển DevOps Engineer Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Có kế hoạch và quản lý vận hành hệ thống sản phẩm/dịch vụ của công ty trên hạ tầng ảo hoá VMWare, K8s

- Làm việc chặt chẽ với Team phát triển( PO,BA, TECH, QC) để triển khai CI/CD theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu;

- Chịu trách nhiệm về Hiệu suất (Performance) và độ tin cậy với các sản phẩm và dịch vụ của công ty;

- Thực hiện kiểm tra/đánh giá ATTT trong Công ty và cho Khách hàng theo các tiêu chuẩn, hướng dẫn về System Security ( Kiến trúc hệ thống, cấu hình thiết bị, chính sách thiết lập và rà soát lỗ hổng bảo mật thiết bị/hệ thống...) trong phạm vi:

+ Các loại hệ điều hành (Linux, Windows), Web và DB Server.

+ Các hệ thống quản trị tập trung của doanh nghiệp như: AD, Proxy, Email, AV, DNS, AAA, Email..

+ Kiến trúc thiết kế hệ thống.

- Xây dựng các quy trình chuẩn và thiết lập việc áp dụng các chính sách bảo mật kỹ thuật.

- Rà soát, đánh giá các giải pháp, đề xuất về an ninh mạng.

- Giải quyết các sự cố bảo mật liên quan đến máy chủ và giải pháp bảo mật

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm xây dựng và vận hành hệ thống ảo hoá (VMWare và K8s) ít nhất 01 năm trở lên;

- Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên về quản trị hệ thống các hệ thống xây dựng trên nền Linux, Windows; Cài đặt, vận hành HĐH, phần mềm mã nguồn mở: Ubuntu/Debian/Centos;

- Có kinh nghiệm với Python và Bash Scripting (hoặc các ngôn ngữ kịch bản tương tự);

- Có kinh nghiệm với các công cụ Quản lý cấu hình và Công cụ giám sát tương tự như Grafana, Prometheus;

- Có kinh nghiệm làm việc thực tế CI/CD;

- Quản trị và vận hành API Management: KONG API, NGINX;

- Hiểu biết và quản trị tốt với các loại Databases SQL và NoSQL: như MySQL, Postgresql, Mongo DB, Redis;

- Có kinh nghiệm cài đặt, vận hành về các hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp: AD, Proxy, Email, DNS, DHCP... là một lợi thế.

- Có kiến thức ATTT hệ thống: tìm hiểu, đánh giá, khai thác các lỗ hổng của thiết bị/hệ thống, đưa ra phương án khắc phục là một lợi thế.

- Ứng viên có kinh nghiệm vận hành, quản trị hệ thống Ví điện tử là một lợi thế.

Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập upto 35 triệu (Deal lương dựa theo năng lực)

(-) Cơ hội phát triển bản thân:

- Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn;

- Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển;

- Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng;

- Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng;

- Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.

(-) Chế độ phúc lợi:

- Thưởng dự án, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ tết;

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty;

- Phụ cấp trang phục hàng năm;

- Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, thai sản, cưới hỏi, sinh nhật,...

- Định kỳ xét tăng lương 1 năm 1 lần;

- Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

