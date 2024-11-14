Tuyển Trực page H&H Global Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Nhận data mới được phân công, tư vấn chốt đơn theo kịch bản và quy chế của công ty.

Thực hiện việc care đơn từ lúc chốt đơn, đến khi khách hàng khiếu nại, đổi trả. Xử lý để khách hàng hài lòng.

Thực hiện hỗ trợ phụ live khi phiên live diễn ra trong giờ trực

Thực hiện báo cáo hàng ngày và các loại báo cáo khác theo hướng dẫn của Trưởng bộ phận.

Thực hiện một số công việc khác hỗ trợ team theo sự phân công ( nếu có ).

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, có thể trực tối (ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm)

Kỹ năng

Có máy tính cá nhân.

Thành thạo pancake, pos, tin học văn phòng.

Đánh máy nhanh.

Khả năng xử lý tình huống tốt, nhanh ý, biết cách nắm bắt tâm lý khách hàng.

Khả năng bao quát, quản lý, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thái độ Nhiệt tình, chủ động.

Có tính cam kết cao.

Thích ứng với thay đổi

Tại H&H Global Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7tr + lương KPI 1tr + thưởng hiệu suất toàn team + % hoa hồng doanh thu, thu nhập 7-12 triệu

Tháng được off 4 ngày ( Đăng kí và sự sắp xếp của quản lý )

Thử việc 01 tháng 85% lương

Thưởng tháng thứ 13

Chế độ nghỉ phép đầy đủ.

Tham gia BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, hoà đồng và cơ hội thăng tiến cao.

Tham gia các chương trình du lịch, sinh nhật, team building, thưởng lễ, Tết, ...

Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại H&H Global Việt Nam

