Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hồ Ba Mẫu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

- Hạch toán và xuất hóa đơn trên phần mềm (Fast);

- Theo dõi và quản lý giao nhận hàng hóa, chứng từ;

- Làm đề nghị thanh toán, hợp đồng, báo giá, hỗ trợ kinh doanh;

- Làm báo cáo, tờ khai thuế và báo cáo quản trị định kỳ.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế;

- Nghiêm túc, có trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực;

- Mong muốn tìm kiếm công việc ổn định, phát triển dài hạn về kế toán tổng hợp / thuế;

- Thành thạo Excel, tiếng Anh cơ bản;

- Mở rộng với ứng viên chưa có kinh nghiệm, bắt đầu với vị trí thực tập sinh, có thái độ nghiêm túc, cầu tiến

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương + phụ cấp trách nhiệm + thưởng hỗ trợ kinh doanh + lễ tết;

- Đầy đủ chế độ bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định;

- Team building hàng năm và cơ hội tham dự hội nghị chuyên ngành tại nhiều địa phương;

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp;

- Ngành kinh doanh thiết yếu, ổn định kể cả trong đại dịch

- Nhiều quyền lợi hấp dẫn và thú vị khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

