Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Legatek
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hồ Ba Mẫu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hạch toán và xuất hóa đơn trên phần mềm (Fast);
- Theo dõi và quản lý giao nhận hàng hóa, chứng từ;
- Làm đề nghị thanh toán, hợp đồng, báo giá, hỗ trợ kinh doanh;
- Làm báo cáo, tờ khai thuế và báo cáo quản trị định kỳ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế;
- Nghiêm túc, có trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực;
- Mong muốn tìm kiếm công việc ổn định, phát triển dài hạn về kế toán tổng hợp / thuế;
- Thành thạo Excel, tiếng Anh cơ bản;
- Mở rộng với ứng viên chưa có kinh nghiệm, bắt đầu với vị trí thực tập sinh, có thái độ nghiêm túc, cầu tiến
Tại Công ty TNHH Legatek Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương + phụ cấp trách nhiệm + thưởng hỗ trợ kinh doanh + lễ tết;
- Đầy đủ chế độ bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định;
- Team building hàng năm và cơ hội tham dự hội nghị chuyên ngành tại nhiều địa phương;
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp;
- Ngành kinh doanh thiết yếu, ổn định kể cả trong đại dịch
- Nhiều quyền lợi hấp dẫn và thú vị khác theo chính sách Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Legatek
