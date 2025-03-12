Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 22 ngõ 92 Vương Thừa Vũ, Khương Trung,Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Phối hợp với bộ phận nội dung quay dựng video cho các nền tảng social

• Chịu trách nhiệm về chất lượng hình ảnh, ánh sáng, âm thanh của video.

• Lên kế hoạch sản xuất video, chuẩn bị thiết bị quay (máy quay, điện thoại, gimbal, mic...).

• Liên tục phân tích, cập nhật xu hướng quay dựng, định dạng video hot trên TikTok.

• Quản lý kho dữ liệu video, đảm bảo hệ thống lưu trữ logic và dễ truy xuất.

• Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : 23-28 tuổi - Giới tính : Nam

Trình độ : Đại học

Kinh nghiệm : Có tối thiểu 1 năm quay dựng video trên các nền tảng social.

Chuyên môn :

+) Thành thạo kinh nghiệm sử dụng máy quay, edit video nhanh, chuyên nghiệp, chỉn chu.

+) Sử dụng tốt các phần mềm dựng phim như CapCut, Premiere Pro, After Effects (lợi thế).

+) Biết sử dụng cơ bản Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

+) Có mắt thẩm mỹ tốt, hiểu về bố cục, ánh sáng, màu sắc trong quay dựng.

+) Hiểu về các hiệu ứng video trending trên TikTok, biết cách dựng video ngắngọn, lôi cuốn

+) Teamwork tốt, trung thực và có trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: 10 triệu – 12 triệu + KPI , sẵn sàng deal nếu năng lực làm việc tốt.

Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện, cung cấp đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc

Review lương 6 tháng/lần.

Tham gia du lịch hè, team building và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.

Các chính sách thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khách theo theo chế độ của công ty

Tham gia BHXH, BHYT khi ký kết hợp đồng lao động chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin