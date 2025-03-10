Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Mỗ Lao, Hà Đông, HN, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và triển khai chạy Facebook Ads, Google Ads
- Theo dõi, đánh giá và tối ưu ngân sách cho từng chiến dịch
- Tiến hành báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý.
- Tư duy chiến thuật quảng cáo bán hàng
- Biết phân tích insight khách hàng khi set quảng cáo
- Kết hợp các bạn content và thiết kế ảnh để ra bài quảng cáo
- Làm việc với khách hàng và bộ phận Kinh Doanh
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trên 1 năm kinh nghiệm chạy Facebook Ads /Google Ads
- Ưu tiên đã từng làm leader, làm việc có trách nhiệm
- Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó, làm việc được độc lập và làm theo nhóm
- Có ý chí cầu tiến, ham nghiên cứu, học hỏi nâng cao nghiệp vụ.
- Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về SEO / Digital Marketing là một lợi thế
- Có laptop cá nhân để chủ động công việc.

Tại Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo học tập chia sẻ kiến thức
- Chạy quảng cáo dịch vụ đa dạng lĩnh vực cho khách hàng, trình độ, kinh nghiệm tăng tiến nhanh
- Môi trường trẻ trung năng động thân thiện
- MỨC LƯƠNG TRAO ĐỔI KHI PHỎNG VẤN, thỏa thuận THEO NĂNG LỰC ( 9 -14tr++)
- Được hưởng phụ cấp ăn trưa + xăng xe (920.000 đ hàng tháng )
- Thời gian làm việc: 8h00-17h30, 24 ngày/tháng, sau 1 năm được nghỉ thêm 1 ngày
- ĐƯỢC HƯỞNG các chế độ như nhà nước quy định.
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động Việt Nam hiện hành.
- Được hưởng LƯƠNG THÁNG 13
- Du lịch HẰNG NĂM
- Tổ chức sinh nhật…. Trà sữa hàng tháng và ăn nhẹ cuối tháng
- Và RẤT NHIỀU chế độ đãi ngộ khác đang chào đón bạn…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency

Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, 48LK11B Khu Đô Thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

