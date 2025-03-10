Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Mỗ Lao, Hà Đông, HN, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và triển khai chạy Facebook Ads, Google Ads

- Theo dõi, đánh giá và tối ưu ngân sách cho từng chiến dịch

- Tiến hành báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý.

- Tư duy chiến thuật quảng cáo bán hàng

- Biết phân tích insight khách hàng khi set quảng cáo

- Kết hợp các bạn content và thiết kế ảnh để ra bài quảng cáo

- Làm việc với khách hàng và bộ phận Kinh Doanh

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trên 1 năm kinh nghiệm chạy Facebook Ads /Google Ads

- Ưu tiên đã từng làm leader, làm việc có trách nhiệm

- Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó, làm việc được độc lập và làm theo nhóm

- Có ý chí cầu tiến, ham nghiên cứu, học hỏi nâng cao nghiệp vụ.

- Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về SEO / Digital Marketing là một lợi thế

- Có laptop cá nhân để chủ động công việc.

Tại Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo học tập chia sẻ kiến thức

- Chạy quảng cáo dịch vụ đa dạng lĩnh vực cho khách hàng, trình độ, kinh nghiệm tăng tiến nhanh

- Môi trường trẻ trung năng động thân thiện

- MỨC LƯƠNG TRAO ĐỔI KHI PHỎNG VẤN, thỏa thuận THEO NĂNG LỰC ( 9 -14tr++)

- Được hưởng phụ cấp ăn trưa + xăng xe (920.000 đ hàng tháng )

- Thời gian làm việc: 8h00-17h30, 24 ngày/tháng, sau 1 năm được nghỉ thêm 1 ngày

- ĐƯỢC HƯỞNG các chế độ như nhà nước quy định.

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động Việt Nam hiện hành.

- Được hưởng LƯƠNG THÁNG 13

- Du lịch HẰNG NĂM

- Tổ chức sinh nhật…. Trà sữa hàng tháng và ăn nhẹ cuối tháng

- Và RẤT NHIỀU chế độ đãi ngộ khác đang chào đón bạn…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency

