Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM LIPOCUMIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM LIPOCUMIN
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Dịch vụ quảng cáo

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 219 Trung Kính, Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Chịu trách nhiệm xay dựng và triển khai báo cáo đánh giá các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Facebook, Tiktok, Zalo, Google..
• Chạy chuyển đổi trên LDP, mess và các mục tiêu chuyển đổi khác
• Quản lý chi phí, kiểm soát và tối ưu chi phí trên cơ hội bán hàng, chi phí trên đơn hàng.
• Quản lý ngân sách của chiến dịch quảng cáo theo KPI mà công ty yêu cầu
• Đề xuất phát triển và trực tiếp triển khai các kênh
• Lên kế hoạch triển khai đánh giá các định dạng quảng cáo
• Chủ động phát triển các nội dung phục vụ cho các chiến dịch

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các ngành học liên quan đến Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quản trị kinh doanh,...
• Am hiểu về quảng cáo trả phí trên các nền tảng Facebook, Zalo và Tiktok, Google
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy Ads biết chạy với ngân sách lớn
• Có kinh nghiệm tối ưu ngân sách, chi phí.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM LIPOCUMIN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM LIPOCUMIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 27 ngõ 132 Thuỵ Phương, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dich-vu-quang-cao-thu-nhap-10-20-trieu-vnd-tai-ha-noi-job333670
