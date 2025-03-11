Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM LIPOCUMIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 219 Trung Kính, Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Chịu trách nhiệm xay dựng và triển khai báo cáo đánh giá các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Facebook, Tiktok, Zalo, Google..

• Chạy chuyển đổi trên LDP, mess và các mục tiêu chuyển đổi khác

• Quản lý chi phí, kiểm soát và tối ưu chi phí trên cơ hội bán hàng, chi phí trên đơn hàng.

• Quản lý ngân sách của chiến dịch quảng cáo theo KPI mà công ty yêu cầu

• Đề xuất phát triển và trực tiếp triển khai các kênh

• Lên kế hoạch triển khai đánh giá các định dạng quảng cáo

• Chủ động phát triển các nội dung phục vụ cho các chiến dịch

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các ngành học liên quan đến Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quản trị kinh doanh,...

• Am hiểu về quảng cáo trả phí trên các nền tảng Facebook, Zalo và Tiktok, Google

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy Ads biết chạy với ngân sách lớn

• Có kinh nghiệm tối ưu ngân sách, chi phí.

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

