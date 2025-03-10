Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH HEYME làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Đường 23 Phạm Văn Đồng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Lên kế hoạch & triển khai quảng cáo TikTok Ads theo định hướng công ty.

Sáng tạo nội dung (video, hình ảnh, kịch bản quảng cáo) hấp dẫn.

Tối ưu chiến dịch để đạt hiệu quả tốt nhất.

Phối hợp với team content để liên tục đổi mới sáng tạo.

Độ tuổi 2k1 - 2k5

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là một lợi thế

Biết sử dụng Canva, Capcut hoặc các công cụ thiết kế cơ bản.

Nhiệt huyết, mong muốn trở thành những leader trong tương lai

Kỹ năng phân tích dữ liệu, sáng tạo nội dung, tối ưu quảng cáo.

Chăm chỉ, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH HEYME Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 20 triệu/tháng tùy theo năng lực

Lộ trình lên Leader trong 6 - 12 tháng, được đào tạo bài bản.

Học hỏi từ các chuyên gia Marketing, phát triển kỹ năng toàn diện.

Tham gia du lịch, team building cùng đội nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEYME

