Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH HEYME làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH HEYME
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Đường 23 Phạm Văn Đồng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Lên kế hoạch & triển khai quảng cáo TikTok Ads theo định hướng công ty.
Sáng tạo nội dung (video, hình ảnh, kịch bản quảng cáo) hấp dẫn.
Tối ưu chiến dịch để đạt hiệu quả tốt nhất.
Phối hợp với team content để liên tục đổi mới sáng tạo.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi 2k1 - 2k5
Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là một lợi thế
Biết sử dụng Canva, Capcut hoặc các công cụ thiết kế cơ bản.
Nhiệt huyết, mong muốn trở thành những leader trong tương lai
Kỹ năng phân tích dữ liệu, sáng tạo nội dung, tối ưu quảng cáo.
Chăm chỉ, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH HEYME Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8 - 20 triệu/tháng tùy theo năng lực
Lộ trình lên Leader trong 6 - 12 tháng, được đào tạo bài bản.
Học hỏi từ các chuyên gia Marketing, phát triển kỹ năng toàn diện.
Tham gia du lịch, team building cùng đội nhóm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEYME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
