Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 37 phố Thâm Tâm, Phường Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

1. Lên kế hoạch phát triển các kênh Mạng xã hội của Công ty
Phân tích thị trường, đối thủ và các xu hướng truyền thông Social tại Việt Nam
Định hướng, lập kế hoạch triển khai nội dung trên các kênh Social (Facebook, Zalo, Instagram, TikTok, Youtube,..) của Công ty
Đề xuất và quản lý chi phí quảng cáo Social (nếu có)
2. Triển khai xây dựng nội dung và phát triển các kênh Mạng xã hội của Công ty
Tìm tư liệu, sáng tạo các nội dung content theo trend và định hướng của Công ty
Phối hợp với designer/video editor thể hiện các sản phẩm truyền thông quảng cáo, truyền thông nội bộ trên kênh Social một cách mới mẻ, hấp dẫn, phù hợp
Quản lý, giám sát, tương tác với cộng đồng Khách hàng của Công ty trên các kênh Social
Báo cáo, phân tích, đánh giá hiệu quả và có đề xuất phù hợp cho việc phát triển hệ thống Social
3. Phối hợp triển khai các Chương trình của Công ty
Phối hợp cùng các team của Phòng Marketing triển khai các Chương trình, sự kiện truyền thông, truyền thông nội bộ của Công ty
Hỗ trợ các Chương trình của Công ty dành cho Khách hàng theo phân công từ Quản lý
4. Tham gia các Chương trình đào tạo nội bộ
5. Báo cáo kết quả thực hiện toàn bộ công việc được giao

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng xây dựng và phát triển cộng đồng mạng xã hội
Nhiệt tình và yêu thích công việc xây dựng cộng đồng
Có khả năng học hỏi, nắm bắt vấn đề nhanh
Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt
Kỹ năng viết content, phân tích, sáng tạo và nhiều ý tưởng
Kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả chiến dịch social media
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan: các dịch vụ về y tế, giáo dục
Ưu tiên ứng viên đã phát triển những kênh Social hiệu quả
Có laptop cá nhân

Tại Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 9.000.000 - 15.000.000đ/tháng (Lương cơ bản 7.000.000đ + Lương KPI: 30% lương cơ bản + Thường doanh số)
Phụ cấp ăn trưa: 650.000 đồng/tháng
Xét tăng lương 12 tháng/ lần theo năng lực
Đóng BHXH, BHYT, ... đẩy đủ
Thưởng lễ, tết, tháng lương 13
Môi trường làm việc hoà đồng, thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam

Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 11, ngõ 83 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

