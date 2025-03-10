Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 37 phố Thâm Tâm, Phường Yên Hòa,Hà Nội

Dịch vụ quảng cáo

1. Lên kế hoạch phát triển các kênh Mạng xã hội của Công ty

Phân tích thị trường, đối thủ và các xu hướng truyền thông Social tại Việt Nam

Định hướng, lập kế hoạch triển khai nội dung trên các kênh Social (Facebook, Zalo, Instagram, TikTok, Youtube,..) của Công ty

Đề xuất và quản lý chi phí quảng cáo Social (nếu có)

2. Triển khai xây dựng nội dung và phát triển các kênh Mạng xã hội của Công ty

Tìm tư liệu, sáng tạo các nội dung content theo trend và định hướng của Công ty

Phối hợp với designer/video editor thể hiện các sản phẩm truyền thông quảng cáo, truyền thông nội bộ trên kênh Social một cách mới mẻ, hấp dẫn, phù hợp

Quản lý, giám sát, tương tác với cộng đồng Khách hàng của Công ty trên các kênh Social

Báo cáo, phân tích, đánh giá hiệu quả và có đề xuất phù hợp cho việc phát triển hệ thống Social

3. Phối hợp triển khai các Chương trình của Công ty

Phối hợp cùng các team của Phòng Marketing triển khai các Chương trình, sự kiện truyền thông, truyền thông nội bộ của Công ty

Hỗ trợ các Chương trình của Công ty dành cho Khách hàng theo phân công từ Quản lý

4. Tham gia các Chương trình đào tạo nội bộ

5. Báo cáo kết quả thực hiện toàn bộ công việc được giao



Kỹ năng xây dựng và phát triển cộng đồng mạng xã hội

Nhiệt tình và yêu thích công việc xây dựng cộng đồng

Có khả năng học hỏi, nắm bắt vấn đề nhanh

Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt

Kỹ năng viết content, phân tích, sáng tạo và nhiều ý tưởng

Kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả chiến dịch social media

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan: các dịch vụ về y tế, giáo dục

Ưu tiên ứng viên đã phát triển những kênh Social hiệu quả

Có laptop cá nhân

Tại Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 9.000.000 - 15.000.000đ/tháng (Lương cơ bản 7.000.000đ + Lương KPI: 30% lương cơ bản + Thường doanh số)

Phụ cấp ăn trưa: 650.000 đồng/tháng

Xét tăng lương 12 tháng/ lần theo năng lực

Đóng BHXH, BHYT, ... đẩy đủ

Thưởng lễ, tết, tháng lương 13

Môi trường làm việc hoà đồng, thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam

