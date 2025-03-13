Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP XANH GERMANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP XANH GERMANY
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP XANH GERMANY

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP XANH GERMANY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 26 Đường số 17A, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

• Trực tiếp Livestream trên Tiktok, fanpage FB, Shopee … để giới thiệu và bán các sản phẩm về
phân bón lá
• Ghi hình và quay video livestream giới thiệu sản phẩm, nhãn hàng, tính năng sản phẩm, giá
bán, chương trình khuyến mãi…
• Hướng dẫn, giải đáp, trả lời khách về tính năng , giá bán, CTKM, bỏ sản phẩm vào giỏ hay đặt
hàng, chia sẻ, bình luận, lấy mã giảm giá, xem danh sách sản phẩm,
• Trò chuyện với người xem để giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem về sản phẩm, giá
bán, CTKM,… cách sử dụng sản phẩm, Voucher, cách đặt hàng, mua hàng
• Làm việc tại văn phòng: Quay video sản phẩm, livetream, quay review sản phẩm
• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc (nếu có)
[Chấp nhận ứng viên có nhu cầu làm partime]

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tự tin trước ống kính, giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát
• Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng, có chất giọng dễ nghe, thu hút, dẫn dắt người xem
• Chấp nhận sinh viên mới ra trường, nhân viên tư vấn bán hàng, nhân viên salesadmin, nhân
viên kinh doanh....
• Được hỗ trợ công cụ, vật dụng để thuận lợi công việc
• Được đào tạo kỹ năng livetream, bán hàng online.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP XANH GERMANY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (thỏa thuận) + hoa hồng + Thưởng Livestream Đạt Hiệu Suất Cao + Thưởn Tăng Trưởng
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật Việt Nam.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
Được tham gia các khóa đào tạo và cập nhật xu hướng mới nhất trong ngành Digital Marketing.
Tăng lương định kỳ hằng năm, Teambulding hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP XANH GERMANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP XANH GERMANY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP XANH GERMANY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 26 đường 17A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

