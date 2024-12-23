Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 492 Nguyễn Văn Trỗi P. Phú lợi, TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay, chụp, dựng clip, video quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệ[protected info] kịch bản có sẵn (Không cần nhiều kỹ xảo). 70%
Hỗ trợ xây dựng nội dung, sản phẩm truyền thông trên các kênh Social Media (Facebook, Tiktok, Youtube...). 30%
Sản phẩm video dễ hiểu.
Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc (Máy tính, máy quay, chụp hình, Studio, đèn chiếu sáng....)
Các công việc khác theo điều phối của quản lý trực tiếp.
Hình thức làm việc kết hợp Offline + Online.
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN:
Với 8 năm kinh nghiệm và hơn 600 công trình hoàn thiện, Đất Thủ là môi trường lý tưởng cho những ai đam mê kiến trúc và nghệ thuật.
Làm việc với phòng Marketing năng động, thân thiện gồm 8 người và các cộng tác viên bên ngoài, đầy đủ các chức năng kỹ thuật, content, graphic designer, video production...
Trực tiếp quay, chụp các công trình kiến trúc độc đáo, mở rộng kỹ năng truyền thông và nghệ thuật số.
Tham gia đào tạo chuyên sâu về chụp ảnh, quay phim và xử lý đa phương tiện.
Lộ trình phát triển phù hợp năng lực, xứng đáng với sự cống hiến của bạn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 năm kinh nghiệm chụp ảnh và quay video trở lên.
Nhanh nhẹn, chịu khó
Yêu thích chụp ảnh, quay phim, dựng phim.
Tổ chức, quản lý công việc tốt, làm việc nhóm tốt.
Được đào tạo kiến thức chuyên ngành kiến trúc.

Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận tùy thời lượng làm việc
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Được trả lương cho 45 phút mỗi ngày để thiền/đọc sách.
Hỗ trợ 50% tiền cơm trưa.
Được tham gia chế độ Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24.
Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo chính sách của công ty.
Du lịch cao cấp 1-2 lần/năm tại các resort 4-5 sao.
Thường xuyên tổ chức các hoạt động workshop đào tạo nội bộ, tham quan thực tế.
Chính sách hoa hồng: 1-2% giá trị hợp đồng xây dựng cho người giới thiệu khi đơn hàng thành công.
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, ngày phép, nghỉ lễ theo quy định pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 492 Nguyễn Văn Trỗi, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

