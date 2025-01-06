Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĂN UỐNG SHUNWEI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 22 Đường Số 394A Tạ Quang Bửu, Bình Hưng, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo

Chỉnh sửa, cắt ghép video ngắn theo yêu cầu của khách hàng và dự án.

Tạo dựng & chỉnh sửa video các dự án truyền thông của thương hiệu.

Làm việc với các nhóm để hiểu rõ nội dung và ý tưởng, sau đó biến chúng thành những sản phẩm video hoàn thiện – đẹp mắt, gọn gàng, và tràn đầy cảm xúc.

Cắt dựng các clip ngắn để đẩy mạnh các kênh Social của Công ty.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 18 – 30 tuổi

Có kinh nghiệm từ 6 tháng

Biết sử dụng cơ bản Premiere, Photoshop, Capcut

Có khả năng sáng tạo

Ưu tiên sinh viên mới ra trường

Có tâm huyết với công việc, chăm chỉ, ham học hỏi và tiếp thu nhanh, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĂN UỐNG SHUNWEI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thoả thuận khi phỏng vấn

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Chế độ phúc lợi đầy đủ (bảo hiểm, ngày nghỉ, thưởng lễ/tết,...)

Công việc giúp bạn dễ dàng phát triển khả năng của bản thân: tư duy, chủ động, làm việc hiệu quả và có trách nhiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĂN UỐNG SHUNWEI

