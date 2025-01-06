Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĂN UỐNG SHUNWEI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĂN UỐNG SHUNWEI
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĂN UỐNG SHUNWEI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 22 Đường Số 394A Tạ Quang Bửu, Bình Hưng, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Chỉnh sửa, cắt ghép video ngắn theo yêu cầu của khách hàng và dự án.
Tạo dựng & chỉnh sửa video các dự án truyền thông của thương hiệu.
Làm việc với các nhóm để hiểu rõ nội dung và ý tưởng, sau đó biến chúng thành những sản phẩm video hoàn thiện – đẹp mắt, gọn gàng, và tràn đầy cảm xúc.
Cắt dựng các clip ngắn để đẩy mạnh các kênh Social của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 18 – 30 tuổi
Có kinh nghiệm từ 6 tháng
Biết sử dụng cơ bản Premiere, Photoshop, Capcut
Premiere, Photoshop, Capcut
Có khả năng sáng tạo
Ưu tiên sinh viên mới ra trường
Có tâm huyết với công việc, chăm chỉ, ham học hỏi và tiếp thu nhanh, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĂN UỐNG SHUNWEI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thoả thuận khi phỏng vấn
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Chế độ phúc lợi đầy đủ (bảo hiểm, ngày nghỉ, thưởng lễ/tết,...)
Công việc giúp bạn dễ dàng phát triển khả năng của bản thân: tư duy, chủ động, làm việc hiệu quả và có trách nhiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĂN UỐNG SHUNWEI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĂN UỐNG SHUNWEI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 22, Đường 394A Tạ Quang Bửu Phường 5 Quận 8

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

