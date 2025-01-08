Tuyển Dịch vụ quảng cáo Tracybee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Tracybee
- Hồ Chí Minh:
- Số 55 Đường N3, P. Tân Thuận Đông,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện tốt nhiệm vụ giới thiệu, tư vấn sản phẩm, bán hàng và dịch vụ khách hàng.
- Thực hiện các buổi livestream bán hàng keo ong, mật ong, kefir.
- Chủ động xây dựng nội dung sáng tạo cho các buổi livestream bán hàng phù hợp với từng chiến dịch, từng đối tượng khách hàng trên fanpage.
- Giao tiếp với khán giả, giải đáp thắc mắc của khán giả trong khi livestream.
- Lên đơn đặt hàng, tham gia nhập – xuất hàng về kho
- Kiểm kê hàng hóa tại các cửa hàng, chủ động lên bản kê và báo về công ty để đặt hàng bổ sung.
- Nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của khách..
- Cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn
- Tăng ca, làm thêm giờ khi cần thiết, kể cả đêm và cuối tuần.
- Các công việc khác do cấp trên giao phó.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình và am hiểu về các hoạt động bán hàng
- Có khả năng làm việc theo nhóm. Ưu tiên những ứng viên có kiến thức bán hàng về thực phẩm bổ sung.
- Hiểu rõ mệnh lệnh, năm bắt các chỉ thị và thông tin liên quan đến công việc
- Nhanh nhẹn, xử lí tình huống tốt để xử lí các vấn đề phát sinh khi livestream.
- Sáng tạo và đổi mới cách livestream để tạo sự phong phú hơn cho nội dung
Tại Tracybee Thì Được Hưởng Những Gì
-Thưởng, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy định nhà nước: BHXH, BHTN, BHYT.
- Cơ hội huấn luyện: Tham gia các chương trình đào tạo của công ty
- Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
- Được tham gia các chương trình gắn kết, teambuilding. - Du lịch hàng năm.
Thời gian làm việc: Sáng: 8h00 đến 12h. Chiều 13h30 - 17h30. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7- Chủ nhật nghỉ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tracybee
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
