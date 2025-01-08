Tuyển Dịch vụ quảng cáo Tracybee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 55 Đường N3, P. Tân Thuận Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện tốt nhiệm vụ giới thiệu, tư vấn sản phẩm, bán hàng và dịch vụ khách hàng.

- Thực hiện các buổi livestream bán hàng keo ong, mật ong, kefir.

- Chủ động xây dựng nội dung sáng tạo cho các buổi livestream bán hàng phù hợp với từng chiến dịch, từng đối tượng khách hàng trên fanpage.

- Giao tiếp với khán giả, giải đáp thắc mắc của khán giả trong khi livestream.

- Lên đơn đặt hàng, tham gia nhập – xuất hàng về kho

- Kiểm kê hàng hóa tại các cửa hàng, chủ động lên bản kê và báo về công ty để đặt hàng bổ sung.

- Nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của khách..

- Cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

- Tăng ca, làm thêm giờ khi cần thiết, kể cả đêm và cuối tuần.

- Các công việc khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là người có đam mê và am hiểu về sản phẩm.

- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình và am hiểu về các hoạt động bán hàng

- Có khả năng làm việc theo nhóm. Ưu tiên những ứng viên có kiến thức bán hàng về thực phẩm bổ sung.

- Hiểu rõ mệnh lệnh, năm bắt các chỉ thị và thông tin liên quan đến công việc

- Nhanh nhẹn, xử lí tình huống tốt để xử lí các vấn đề phát sinh khi livestream.

- Sáng tạo và đổi mới cách livestream để tạo sự phong phú hơn cho nội dung

Tại Tracybee Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: thỏa thuận (tùy thuộc vào năng lực ứng viên)

-Thưởng, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy định nhà nước: BHXH, BHTN, BHYT.

- Cơ hội huấn luyện: Tham gia các chương trình đào tạo của công ty

- Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

- Được tham gia các chương trình gắn kết, teambuilding. - Du lịch hàng năm.

Thời gian làm việc: Sáng: 8h00 đến 12h. Chiều 13h30 - 17h30. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7- Chủ nhật nghỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tracybee

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin