Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu May Mặc Huy Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu May Mặc Huy Hoàng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- A6/33A1 Đường 1A, Vĩnh Lộc A,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông, quan hệ công chúng cho công ty.
LiveStream Đạt Hiệu Quả Kinh Doanh Cao Nhất các kênh Tiktok, Youtube, Facebook cty.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông.
Nghiên cứu và đề xuất các chiến lược truyền thông mới.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các hoạt động truyền thông.
Quản lý ngân sách truyền thông.
Báo cáo định kỳ về hoạt động truyền thông.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 0 năm trở lên trong lĩnh vực Quan hệ công chúng (PR). (Tuy không yêu cầu kinh nghiệm nhưng kinh nghiệm làm việc sẽ là một lợi thế)
Có kỹ năng viết tốt, khả năng diễn đạt lưu loát.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có kiến thức về các phương tiện truyền thông đại chúng.
Có khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.
Khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu May Mặc Huy Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu May Mặc Huy Hoàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
