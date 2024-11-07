Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN TATINTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu dân cư Mỹ Khánh 2A, Quận 7

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Nhân viên điều hành tour INBOUND

Tiếp nhận yêu cầu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các dịch vụ du lịch, đặt phòng, đặt vé máy bay, tour du lịch, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ ăn uống, giải trí,...

Cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ du lịch, các điểm du lịch, các hoạt động giải trí, các chương trình khuyến mãi,...

Hỗ trợ khách hàng đặt chỗ, đặt vé, thanh toán, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Thực hiện các công việc hành chính, văn phòng theo yêu cầu của quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch của công ty.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Du lịch.

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch điều hành Inbound.

Nắm vững kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ du lịch, các điểm du lịch, các hoạt động giải trí.

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TATINTA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TATINTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin