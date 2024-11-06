Tuyển Điều hành tour Công ty Cổ phần FIDITOUR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ nhà cung cấp lấy hợp đồng báo giá và kí hợp đồng với đối tác. Trực tiếp đàm phán với đối tác giá tốt.

Quản lý/cập nhật dữ liệu của nhà cung cấp trên hệ thống sẵn có.

Tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp mới/cũ.

Đặt dịch vụ tour theo yêu cầu (khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn viên...).

Xử lý các phát sinh trong tour (nếu có).

Các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý.

Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.

Tốt nghiệp các trường đào tạo về du lịch, kinh tế, ngoại ngữ....

Kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng tìm kiếm thông tin tốt.

Nhiệt tình, chịu được mọi áp lực trong công việc.

Có khả năng làm việc nhóm.

Có kinh nghiệm sales/điều hành trên 6 tháng

Khả năng xử lý tình huống, giải đáp vấn đề và khả năng đàm phán tốt.

Trung thực, sáng tạo, nhanh nhẹn, chủ động, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần FIDITOUR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận tùy theo năng lực + Thưởng doanh số.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN...và các quyền lợi, chế độ cơ bản khác theo quy định của Luật lao động.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội học tập và đào tạo chuyên môn.

Được tham gia các hoạt động của Công ty: du lịch, sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần FIDITOUR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin